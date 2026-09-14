Teatro Mário Lago recebe espetáculo infantil no próximo domingo em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo infantil neste domingo
'Meu Quintal é Mágico' tem classificação indicativa livre e será apresentado às 17h. Ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla
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