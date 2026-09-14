Teatro Mário Lago recebe espetáculo infantil no próximo domingo em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe espetáculo infantil no próximo domingo em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/09/2026 20:06

Teatro Municipal Mário Lago abre ao público no domingo (20), às 17h, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o espetáculo infantil, com classificação indicativa livre, “Meu Quintal é Mágico”.

E se o quintal da sua casa escondesse um mundo encantado?

Primeira produção da Companhia de teatro infantil Cabeça de Vento, “Meu Quintal é Mágico”, convida o público a descobrir que um simples quintal pode esconder aventuras extraordinárias. Ao encontrarem um livro mágico, Malu e Tico embarcam em uma jornada repleta de personagens clássicos, descobertas e diversão, mostrando que a imaginação é capaz de dar vida às histórias e transformar qualquer lugar em um mundo encantado.

Mais do que apresentar uma peça, a Cabeça de Vento busca despertar o prazer pela leitura, valorizar as brincadeiras e fortalecer o vínculo entre a infância e a cultura por meio de espetáculos acessíveis, interativos e cheios de magia. Dedicados a transformar imaginação em experiência.

Acreditamos que brincar, sonhar e contar histórias são formas de desenvolver criatividade, sensibilidade e afeto. Nossos espetáculos unem teatro, música, dança, humor e interação com o público para criar momentos inesquecíveis para crianças e famílias.

Ficha técnica

Ana Luiza Ribeiro Moura, direção e atriz; Guilherme Ferreira Assunção, direção e ator; Carolina de Andrade Ferreira, direção e apoio; Alessandro Assunção, direção e apoio; Larissa Lara Gomes Pinto da Silva Soares, atriz; Isabelly Fazólo Vargas, atriz; Ítalo Elcio Machado Teixeira, ator; Gabriel Ferreira Assunção, ator; Ana Carolina de Almeida Oliveira da Silva, atriz; Felipe Brandão dos Reis, ator e apoio; Maria Eduarda Silva de Morais, atriz; e Vivian da Silva Faria Feijó, apoio.

O espetáculo tem 2 horas de duração e os ingressos podem ser adquiridos pelo número (22) 98836-9801, por R$ 50,00 e R$ 25,00 (meia-entrada), ou por meio do Sympla

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.