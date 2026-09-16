Corpo de mulher é encontrado em fossa no Jardim Ipitangas - Reprodução/Redes Sociais

Corpo de mulher é encontrado em fossa no Jardim IpitangasReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/09/2026 18:24

O corpo de uma mulher foi encontrado sem roupa, na manhã do último domingo (13), dentro de uma fossa séptica no quintal de uma residência no bairro Jardim Ipitangas, na cidade de Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Equipes da polícia, da perícia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local.

Segundo informações, equipes do 42º BPM foram acionadas e chegaram ao local após denúncia de uma mulher sobre a presença de um cadáver.

Agentes do Corpo de Bombeiros também foram mobilizados para retirada do cadáver. A princípio, o trabalho não pôde ser efetivado pois a equipe não estava com os equipamentos adequados para a remoção. Uma segunda equipe auxiliou e concluiu a operação. Após a retirada do corpo, foi identificado pelas equipes que a vítima se tratava de uma mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação para apurar a autoria e a motivação do crime está em andamento na 124ª DP (Saquarema). A identidade da vítima ainda não foi identificada.