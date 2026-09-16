Corpo de mulher é encontrado em fossa no Jardim IpitangasReprodução/Redes Sociais
Mulher é encontrada morta dentro da fossa de uma casa em Saquarema
Corpo estava sem roupa e localizado no quintal de uma casa no Jardim Ipitangas. Investigação segue em andamento na 124ª DP (Saquarema)
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Saquarema tem cobertura vacinal superior a 90%, segundo levantamento
Entre os destaques estão a vacina contra a Hepatite, com 94,20% de cobertura, a BCG, com 92,14%, e a Tríplice Viral, que cobriu 92,45%
Obras de nova rotatória alteram trânsito próximo à Ponte de Saquarema
Mudança começa nesta terça-feira (15) e visa melhorar a circulação de veículos na região, especialmente no trecho em frente à pista de skate
Saquarema é a 3ª cidade do Rio em crescimento da renda do trabalhador
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