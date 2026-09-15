Mudança temporária no tráfego em Saquarema começa nesta terça-feira (15) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mudança temporária no tráfego em Saquarema começa nesta terça-feira (15)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/09/2026 19:45

Prefeitura de Saquarema , por meio da Guarda Civil Municipal, informa que haverá alterações temporárias no trânsito nas proximidades da cabeceira da Ponte de Saquarema a partir desta terça-feira (15). A mudança ocorre em razão das obras para implantação de uma nova rotatória, que tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos na região, especialmente no trecho em frente à pista de skate.

Com a intervenção, os motoristas que saírem do Centro de Saquarema pela Praça do Canhão e tiverem como destino os bairros de Jaconé, Barra Nova, Boqueirão, Jardim e Mombaça deverão atravessar a Ponte de Saquarema e realizar o retorno na rotatória localizada em frente ao Colégio Cenecista.

Durante o período das obras, o trecho da Rua Barão de Saquarema (próximo ao Centro de Atendimento ao Turista) funcionará em mão dupla na mesma pista, com sinalização fixa orientando o tráfego e garantindo maior segurança aos condutores.

A Guarda Civil Municipal orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local, respeitando a sinalização implantada e reduzindo a velocidade para evitar acidentes e garantir a segurança de todos os usuários da via.

Alteração também afeta o transporte público

Outra alteração temporária ocorrerá no transporte público. O ponto de ônibus localizado em frente à pista de skate foi transferido para a área em frente ao Centro de Atendimento ao Turista, no prédio do antigo Detran, permanecendo neste local enquanto as obras estiverem em andamento.

No local, os ônibus das linhas municipais e intermunicipais que passam pelo Centro com destino à Avenida Saquarema deverão fazer parada para embarque e desembarque de passageiros.

Obras de mobilidade

A implantação da nova rotatória faz parte das ações de melhoria da mobilidade urbana realizadas pela Prefeitura de Saquarema e tem como objetivo proporcionar mais fluidez ao trânsito, além de aumentar a segurança viária em um dos pontos de maior circulação de veículos da cidade.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos condutores durante o período das intervenções e pede que todos respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.