Mudança temporária no tráfego em Saquarema começa nesta terça-feira (15)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Obras de nova rotatória alteram trânsito próximo à Ponte de Saquarema
Mudança começa nesta terça-feira (15) e visa melhorar a circulação de veículos na região, especialmente no trecho em frente à pista de skate
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