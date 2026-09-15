A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem fortalecendo as ações de vacinação no município. Os resultados da campanha de Vacinação, realizada em setembro de 2026, apontam coberturas superiores a 90% em importantes imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Entre os destaques estão a vacina contra a Hepatite B ao nascer, com 94,20% de cobertura; a BCG, com 92,14%; e a Tríplice Viral, indicada a partir de um ano de idade, com 92,45%.
Os índices refletem o trabalho desenvolvido pela rede municipal de saúde para ampliar o acesso à imunização, incentivar a atualização da caderneta e fortalecer a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. A mobilização integra as estratégias da Prefeitura para acompanhar a situação vacinal dos moradores e identificar as faixas etárias que ainda precisam avançar na cobertura.
Além dos imunizantes que ultrapassam 90% de cobertura, outras vacinas apresentam resultados expressivos. A Pneumocócica registra 89,86% entre menores de um ano e 88,34% na dose de reforço. Já a Meningocócica C alcança 88,72% na faixa etária indicada e 91,18% na segunda dose de reforço. A DTP também apresenta índices acima de 80%, enquanto a vacina contra o Rotavírus registra 87,90%.
Apesar dos resultados positivos, algumas vacinas ainda apresentam coberturas abaixo de 80%, o que reforça a importância da continuidade das ações de mobilização e da atualização da caderneta de vacinação. Entre os índices que precisam avançar estão a vacina contra a Febre Amarela, a Varicela e a DTP.
A vacinação contra a Influenza também permanece entre as estratégias de atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Em Saquarema, a cobertura alcança 36,38% entre idosos com 60 anos ou mais, 29,40% entre crianças de seis meses a menores de seis anos e 62,32% entre gestantes.
Considerando o conjunto dos grupos prioritários, foram aplicadas 10.352 doses, de um público estimado em 28.952 pessoas, correspondente a 35,76% de cobertura.
Para a prefeita Lucimar Vidal, o fortalecimento das ações de vacinação é fundamental para ampliar a proteção da população e garantir o acesso à saúde. “A vacinação é uma das formas mais importantes de prevenção e proteção da nossa população. Temos avançado e alcançado índices importantes em diferentes vacinas, mas nosso objetivo é continuar ampliando essa cobertura e garantir que cada vez mais pessoas estejam protegidas. A campahha de Vacinação reforça esse compromisso e demonstra a importância de mobilizarmos a população para manter a caderneta em dia”, destacou.
A Prefeitura reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para a proteção individual e coletiva, além de contribuir para evitar o retorno e a circulação de doenças imunopreveníveis. A orientação é que os moradores procurem uma unidade de saúde para conferir a situação vacinal e receber as doses necessárias, conforme a faixa etária e as recomendações do Ministério da Saúde.
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