Campanha de Vacinação fortalece a imunização em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Campanha de Vacinação fortalece a imunização em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/09/2026 19:50

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem fortalecendo as ações de vacinação no município. Os resultados da campanha de Vacinação , realizada em setembro de 2026, apontam coberturas superiores a 90% em importantes imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Entre os destaques estão a vacina contra a Hepatite B ao nascer, com 94,20% de cobertura; a BCG, com 92,14%; e a Tríplice Viral, indicada a partir de um ano de idade, com 92,45%.

Os índices refletem o trabalho desenvolvido pela rede municipal de saúde para ampliar o acesso à imunização, incentivar a atualização da caderneta e fortalecer a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. A mobilização integra as estratégias da Prefeitura para acompanhar a situação vacinal dos moradores e identificar as faixas etárias que ainda precisam avançar na cobertura.

Além dos imunizantes que ultrapassam 90% de cobertura, outras vacinas apresentam resultados expressivos. A Pneumocócica registra 89,86% entre menores de um ano e 88,34% na dose de reforço. Já a Meningocócica C alcança 88,72% na faixa etária indicada e 91,18% na segunda dose de reforço. A DTP também apresenta índices acima de 80%, enquanto a vacina contra o Rotavírus registra 87,90%.

Apesar dos resultados positivos, algumas vacinas ainda apresentam coberturas abaixo de 80%, o que reforça a importância da continuidade das ações de mobilização e da atualização da caderneta de vacinação. Entre os índices que precisam avançar estão a vacina contra a Febre Amarela, a Varicela e a DTP.

A vacinação contra a Influenza também permanece entre as estratégias de atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Em Saquarema, a cobertura alcança 36,38% entre idosos com 60 anos ou mais, 29,40% entre crianças de seis meses a menores de seis anos e 62,32% entre gestantes.

Considerando o conjunto dos grupos prioritários, foram aplicadas 10.352 doses, de um público estimado em 28.952 pessoas, correspondente a 35,76% de cobertura.

Para a prefeita Lucimar Vidal, o fortalecimento das ações de vacinação é fundamental para ampliar a proteção da população e garantir o acesso à saúde. “A vacinação é uma das formas mais importantes de prevenção e proteção da nossa população. Temos avançado e alcançado índices importantes em diferentes vacinas, mas nosso objetivo é continuar ampliando essa cobertura e garantir que cada vez mais pessoas estejam protegidas. A campahha de Vacinação reforça esse compromisso e demonstra a importância de mobilizarmos a população para manter a caderneta em dia”, destacou.

A Prefeitura reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para a proteção individual e coletiva, além de contribuir para evitar o retorno e a circulação de doenças imunopreveníveis. A orientação é que os moradores procurem uma unidade de saúde para conferir a situação vacinal e receber as doses necessárias, conforme a faixa etária e as recomendações do Ministério da Saúde.