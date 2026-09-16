Saquarema receberá ciclistas durante a Volta Internacional da Laguna no domingo (20)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

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Karen Rodrigues
A cidade de Saquarema agora está na rota de um dos maiores eventos de ciclismo do país. No domingo (20), acontecerá a Volta Internacional da Laguna, evento ciclístico que reunirá diversos atletas percorrendo todo o perímetro da Laguna de Araruama, o maior corpo hipersalino permanente do planeta.
Serão, aproximadamente, 100 quilômetros de belas paisagens e diversos pontos turísticos de toda a Região dos Lagos.
O evento conta com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio das secretarias de Esporte, Lazer e Turismo, Segurança e Ordem Pública, Saúde e Comunicação.
Se você é ciclista e ficou interessado, acesse o site do evento para mais informações.