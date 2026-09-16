WSL REMA 2026 leva música e cinema para a Praia de Itaúna e amplia programação para além das ondas - Divulgação/Thiago Diz

WSL REMA 2026 leva música e cinema para a Praia de Itaúna e amplia programação para além das ondasDivulgação/Thiago Diz

Publicado 16/09/2026 19:52 | Atualizado 16/09/2026 19:52



O surfe continua sendo o ponto de partida, mas a experiência do WSL REMA 2026 vai muito além das disputas dentro d’água. Ao longo desta semana, a Praia de Itaúna, em Saquarema, também se transforma em espaço para música, cinema e encontros que ajudam a traduzir as diferentes expressões da cultura que existe ao redor do esporte.

Entre os destaques da programação cultural estão o Cine REMA by Flamboiar, na sexta-feira (18), e uma sequência de cinco apresentações musicais entre sábado (19) e domingo (20), formando um fim de semana em que competição, arte e entretenimento dividem o mesmo cenário à beira-mar.



“O REMA parte do surfe, mas sempre entendemos que a cultura que existe ao redor dele é muito maior. A música, o cinema, a arte e as histórias de quem vive o oceano também fazem parte dessa identidade.

Queremos que quem venha a Itaúna possa acompanhar uma competição internacional e, ao mesmo tempo, experimentar tudo aquilo que faz o surfe ser um estilo de vida e uma cultura tão presente em Saquarema”, diz Gabriel Naccarato, Head de Marca de REMA.



Cinema encontra o oceano em Itaúna



Na sexta-feira (18), a partir das 18h, o Cine REMA by Flamboiar leva à programação do festival uma seleção de produções audiovisuais que percorrem temas como surfe, preservação dos oceanos, economia azul, aventura e personagens ligados diretamente a Saquarema. A programação será dividida em blocos, acompanhados por talks ao longo da noite.



A abertura reúne “Quanto vale o azul?”, dirigido por Ricardo Gomes, documentário que aborda a Economia Azul e a possibilidade de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, e “O Chamado do Oceano”, de Luiz Paulo Lopes e Rodrigo Moreno, que discute a relação entre surfistas e o ambiente marinho a partir das experiências de nomes como Carlos Burle, Renata Porcaro e Rodrigo Matsuda.



A conexão com Saquarema ganha ainda mais força no bloco seguinte. “Tin Neves A Busca | De Saquarema para o mundo em 2x”, dirigido por Léo Neves, acompanha uma jornada que passa por Indonésia, Havaí e Saquarema para mostrar como o surfe conecta diferentes culturas em torno da busca pela onda perfeita.



Também integra a programação “Herói do Mundo Real”, produção que retrata de maneira íntima a relação de Léo Neves com os filhos e o legado deixado pelo surfista para sua família e para a comunidade de Saquarema. Já “Kingson”, dirigido por Ramon Regal, acompanha Rickson Falcão nas ondas da cidade, registrando sessões de surfe, amizade e sua relação com um dos principais picos do país.



A noite segue com produções de diferentes linguagens e origens. “Captain Sol”, de Pedro Scansetti, mistura aventura, humor e a busca por ondas nas Maldivas; enquanto “Juju The Surf Musical”, de Jaleesa Vincent e Luka Raubenheimer, combina surfe, música e fantasia em uma narrativa experimental.



Completam a seleção as premieres de “Inseridos”, de Ronaldinho Luna, sobre a primeira experiência dos surfistas Maria Eduarda Cezar, Matheus Neves e Pablo Gabriel nas ondas do Havaí e da Califórnia, e “FUD”, dirigido pelo surfista Kolohe Andino e estrelado por nomes como Taj Burrow, Rasta Robb, Hayden Rodgers e Makai Bray.

Parceira de mídia do WSL REMA 2026, a Flamboiar acredita que o cinema é uma forma de conectar todas as histórias que compõem o WSL REMA.

“O cinema é uma forma perfeita de registrar e compartilhar tudo o que existe ao redor do surfe: as histórias, os personagens, a relação com o oceano, com os lugares e com a comunidade. A proposta do Cine REMA by Flamboiar é justamente ampliar esse olhar, reunindo produções que falam de esporte, preservação, identidade e estilo de vida. E fazer isso em Saquarema, dentro de um festival como o REMA, dá ainda mais sentido a essa conexão”, afirma Raphael Tognini, Diretor Criativo da Flamboiar.



Música encerra os dias de festival

No sábado (19), após mais um dia de competição, skate e atividades espalhadas por Itaúna, a programação ganha novos sons no fim da tarde.

Das 18h30 às 20h30, sobe ao palco Índio e a Tribo do Reggae. Na sequência, das 20h30 às 22h30, é a vez da Fuze, encerrando a programação do sábado.

No domingo (20), dia que também concentra as decisões esportivas do WSL REMA 2026, a música começa às 15h, com a Banda Trios. Às 16h30, O Coro apresenta um tributo ao Charlie Brown Jr., banda cuja trajetória se tornou uma das principais referências brasileiras na conexão entre música, skate, surfe e cultura urbana.

Fechando a programação musical do festival, Los Maresias assume o palco das 19h00 às 20h30, encerrando uma semana em que a Praia de Itaúna reuniu competição internacional e diferentes manifestações da cultura do surfe.



Muito além das baterias



A presença do cinema e da música reforça a proposta do REMA de ocupar Itaúna de maneira ampla. Durante os sete dias de festival, as baterias do QS 6.000 International da World Surf League dividem espaço com skate, atividades de bem-estar, ações socioambientais, workshops e experiências culturais.



Em uma cidade cuja identidade está profundamente ligada ao oceano, a programação cria diferentes formas de viver o festival: seja acompanhando os atletas dentro d’água, conhecendo histórias por meio do audiovisual ou permanecendo na praia depois das baterias para assistir aos shows.



Programação cultural



Sexta-feira (18)

Cine REMA by Flamboiar

A partir das 18h

Praia de Itaúna – Saquarema (RJ)



Sábado (19)

18h30 às 20h – Indio e a Tribo do Reggae

20h30 às 22h30 – Fuze



Domingo (20)

15h às 16h – Banda Trios

16h30 às 18h30 – O Coro – Tributo a Charlie Brown Jr.

19h00 às 20h30 – Los Maresias

WSL REMA 2026

O WSL REMA é apresentado pela Prefeitura de Saquarema e conta com patrocínio de Monster Energy e Ocean Pact, além do apoio de Lev Bicicletas e Castelhana Praia Hotel. Os parceiros de mídia são Flamboiar, Terra, Rádio Serra Mar, B.Drops e R2ooH. Conta ainda com o apoio institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), do Centro de Treinamento de Surf Léo Neves e da Associação de Surf de Saquarema (ASV). O evento é realizado pela 213 Sports, V3A e pela WSL.

Festival recebe cinco shows no fim de semana e promove o Cine REMA by Flamboiar, com produções que conectam surfe, oceano, meio ambiente e histórias de Saquarema