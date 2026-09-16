Prefeitura disponibiliza mais três cursos de capacitação gratuitos à população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura disponibiliza mais três cursos de capacitação gratuitos à populaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/09/2026 19:33





As inscrições devem ser realizadas online, pelo aplicativo Colab, de 18 a 22 de setembro, e após a confirmação dos candidatos aptos para as vagas, serão feitas presencialmente, nos dias 29 e 30 de outubro, das 08h às 16h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá, onde também serão ministradas as aulas.



Por ocasião da inscrição presencial, os candidatos devem estar munidos da documentação necessária ao curso escolhido.



Os cursos, requisitos e documentação necessária



Depilação Prefeitura de Saquarema , por meio das secretarias municipais de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Social, através do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, disponibilizará aos moradores três novos cursos gratuitos de capacitação profissional no mês de outubro, de Depilação, Inglês Básico I, e A Arte de Falar em Público.As inscrições devem ser realizadas online, pelo aplicativo Colab, de 18 a 22 de setembro, e após a confirmação dos candidatos aptos para as vagas, serão feitas presencialmente, nos dias 29 e 30 de outubro, das 08h às 16h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá, onde também serão ministradas as aulas.Por ocasião da inscrição presencial, os candidatos devem estar munidos da documentação necessária ao curso escolhido.





Inglês Básico I Terá 15 vagas, com carga horária de 48 horas e será realizado de 07/10 a 18/11, com aulas às quartas e sextas, no turno da tarde, das 13h às 17h. Idade mínima 18 anos. Ensino Fundamental completo. Documento oficial de identidade e CPF (cópias simples), além de comprovante de escolaridade, 1 foto 3×4 e inscrição no CadÚnico.





A arte de falar em público Terá 40 vagas, carga horária de 60 horas e será realizado de 28/10 a 06/01/27, com aulas às quartas e sextas, em dois turnos, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Idade mínima 16 anos, com o 9° ano do Ensino Fundamental completo. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples), além de comprovante de escolaridade, 1 foto 3×4 e inscrição no CadÚnico.

Terá 20 vagas, carga horária de 60 horas e será realizado de 16/10 a 14/12, com aulas às segundas e sextas, das 13h às 17h. Idade mínima 16 anos, com o 9° ano do Ensino Fundamental completo. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples), além de comprovante de escolaridade, 1 foto 3×4 e inscrição no CadÚnico.



Com essas três novas oportunidades, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 52 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados somente no ano de 2026 à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.