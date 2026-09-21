Prefeitura de Saquarema realiza ação de adoção animal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza ação de adoção animal Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/09/2026 21:05

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais , realiza no sábado (26), das 8h às 13h, mais uma edição da ação “Adote um Amigo”. A programação será realizada na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, em Bonsucesso, reunindo serviços voltados ao cuidado, à identificação e ao bem-estar dos animais.

Durante a ação, serão oferecidos microchipagem, emissão de RG Animal, campanha de adoção, agendamento de castração e cuidados básicos de higiene. A iniciativa busca facilitar o acesso dos tutores a serviços importantes e também incentivar a adoção responsável.

Para participar, é necessário levar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação do animal. Os cães devem estar com coleira e guia, enquanto os gatos precisam ser transportados em caixa apropriada.

A Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, nº 73, em Bonsucesso.