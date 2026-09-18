Consultório veterinário de Jaconé completa três anos com balanço histórico em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Consultório veterinário de Jaconé completa três anos com balanço histórico em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/09/2026 19:02

O dia 20 de setembro marca o aniversário de três anos da inauguração do Consultório Municipal Veterinário José Joaquim Macedo Moreira Lima, em Jaconé. O marco da expansão da rede pública de atendimento médico-veterinário também se reflete em dados: entre novembro de 2023 e julho de 2026, a rede gerida pela Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA) alcançou a marca de 15.346 procedimentos de castração em cães e gatos e 68.063 atendimentos veterinários, sendo 57.477 consultas de clínica médico-veterinária e 10.422 consultas especializadas nas áreas de cirurgia geral e oncologia.

Com a consolidação do ecossistema de cuidado animal, a SMDA passou a oferecer assistência contínua e integral a tutores em situação de vulnerabilidade, protetores e animais resgatados. O acompanhamento em saúde abrangeu ainda a execução de 124.085 procedimentos ambulatoriais, que incluem administração de medicações, curativos, fluidoterapia, tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT) e a inserção de microchips para identificação animal.

A precisão diagnóstica e a segurança dos procedimentos cirúrgicos foram garantidas por meio de 20.575 exames laboratoriais e de imagem, acompanhados por 17.854 procedimentos de anestesiologia veterinária.

“A criação do consultório de Jaconé abriu portas para um modelo de política pública voltado inteiramente ao respeito e à vida dos animais. Celebrar esse marco de três anos com mais de 15 mil castrações e dezenas de milhares de consultas realizadas reforça o compromisso da nossa gestão em cuidar de quem não tem voz, apoiando de forma direta as famílias de baixa renda e os protetores da nossa cidade”, destacou Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema.

Paralelamente aos atendimentos clínicos nas unidades fixas, a SMDA promove ações preventivas e educativas contínuas, contemplando campanhas de vacinação, feiras para adoção responsável e capacitações técnicas direcionadas às equipes internas e à população.

“Todos esses resultados alcançados pelas unidades da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais demonstram a eficácia de uma rede pública bem estruturada e descentralizada. Desde o primeiro atendimento em Jaconé até a expansão para Sampaio Corrêa e Bonsucesso, cobrimos áreas estratégicas do município, levando cuidados médicos modernos e acolhimento onde a população mais precisa”, ressaltou a prefeita.

Os atendimentos prestados nas três unidades municipais acontecem presencialmente de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, exceto em feriados e pontos facultativos, sendo realizados por ordem de chegada. A Clínica de Bonsucesso funciona aos sábados, de 8h às 12h, para atendimento de urgência e emergência.

Enquanto as unidades de Sampaio Corrêa e Bonsucesso realizam procedimentos de castração, cirurgias e exames clínicos, no Consultório de Jaconé, os tutores podem encaminhar os pets a consultas.

Para o acesso aos serviços gratuitos, o tutor responsável deve apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência no município de Saquarema emitido nos últimos 90 dias.