Saquarema sedia primeiro festival de cidades da Região dos Lagos para debater turismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Os números dão a dimensão da importância do evento. Juntos, os 13 municípios da Região dos Lagos têm uma população de cerca de 1,4 milhão de pessoas e um PIB de R$ 290,5 bilhões. A Prefeitura de Saquarema, que está à frente da organização do festival, espera que o encontro ajude no desenvolvimento do turismo das cidades da região.
“Esta é uma forma de aprendermos uns com os outros e, assim, nos ajudarmos mutuamente a promover experiências para fazer o turismo da Costa do Sol evoluir ainda mais. O festival certamente vai contribuir para que as iniciativas pública e privada trabalhem juntas para promover o bem-estar e a experiência de quem mora e visita a nossa região”, afirma prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.
A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema ainda vai aproveitar o festival, organizado pelo Condetur Costa do Sol, para lançar, oficialmente, o “passaporte do turista”. A cartilha imita o formato de um passaporte e ajuda a turistas que visitam Saquaram a localizar pontos de interesse na cidade.
Qualquer pessoa que deseje pode participar do evento. Para isso, basta se inscrever pela internet. As inscrições também podem ser feitas no Centro de Eventos, onde o festival vai ocorrer, de acordo com a disponibilidade de vagas.
Confira a programação:
Dia 21 de setembro
Credenciamento: a partir de 13h
14h Abertura do Evento
Apresentação do I Festival de Turismo da Costa do Sol e explicações gerais do evento.
14h30 – Painel Federal: Políticas Nacionais, Regionalização, Programas e Fomento
15h – Painel Estadual: Fomento Turístico, Integração e Governança Regional
16h – Encerramento com apresentação artística
Atividade extra: Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro na Casa da Pedra
Credenciamento: a partir de 13h
13h30- Painel Saquarema, cidade anfitriã: trajetória e novos projetos
14h – Câmara setorial
1. Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda no Turismo
2. Promoção, Cultura, Eventos e Experiências Turísticas
3. Políticas Públicas, Turismo Responsável e Desenvolvimento Regional
4. Infraestrutura, Acessibilidade, Mobilidade e Tecnologia no Turismo
5. Natureza, Aventura, Patrimônio e Sustentabilidade
17h – Entrega das propostas
Credenciamento: a partir de 13h
14h – Painel Segurança no Turismo de Aventura
14h40 – Captação de Recursos: Desmistificando Convênios e Instrumentos de Fomento
15h – Painel Tendências Turísticas
16h – Apresentação do Projeto QualificaTur Costa do Sol
16h10 -Encerramento com apresentação artística
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