Saquarema sedia primeiro festival de cidades da Região dos Lagos para debater turismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sedia primeiro festival de cidades da Região dos Lagos para debater turismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/09/2026 18:54





Os números dão a dimensão da importância do evento. Juntos, os 13 municípios da Região dos Lagos têm uma população de cerca de 1,4 milhão de pessoas e um PIB de R$ 290,5 bilhões. A Prefeitura de Saquarema, que está à frente da organização do festival, espera que o encontro ajude no desenvolvimento do turismo das cidades da região.



“Esta é uma forma de aprendermos uns com os outros e, assim, nos ajudarmos mutuamente a promover experiências para fazer o turismo da Costa do Sol evoluir ainda mais. O festival certamente vai contribuir para que as iniciativas pública e privada trabalhem juntas para promover o bem-estar e a experiência de quem mora e visita a nossa região”, afirma prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema ainda vai aproveitar o festival, organizado pelo Condetur Costa do Sol, para lançar, oficialmente, o “passaporte do turista”. A cartilha imita o formato de um passaporte e ajuda a turistas que visitam Saquaram a localizar pontos de interesse na cidade.



Qualquer pessoa que deseje pode participar do evento. Para isso, basta se inscrever



Confira a programação:



Dia 21 de setembro



Credenciamento: a partir de 13h

14h Abertura do Evento

Apresentação do I Festival de Turismo da Costa do Sol e explicações gerais do evento.

14h30 – Painel Federal: Políticas Nacionais, Regionalização, Programas e Fomento

15h – Painel Estadual: Fomento Turístico, Integração e Governança Regional

16h – Encerramento com apresentação artística Pela primeira vez, representantes de 13 cidades da Região dos Lagos, no estado do Rio, se reúnem para trocar experiências sobre turismo e potencializar negócios para o setor. O 1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol ocorre entre os dias 21 e 23 de setembro, no Centro de Eventos, em Saquarema , e terá uma programação que inclui palestras com gestores, empresários e empreendedores.Os números dão a dimensão da importância do evento. Juntos, os 13 municípios da Região dos Lagos têm uma população de cerca de 1,4 milhão de pessoas e um PIB de R$ 290,5 bilhões. A Prefeitura de Saquarema, que está à frente da organização do festival, espera que o encontro ajude no desenvolvimento do turismo das cidades da região.“Esta é uma forma de aprendermos uns com os outros e, assim, nos ajudarmos mutuamente a promover experiências para fazer o turismo da Costa do Sol evoluir ainda mais. O festival certamente vai contribuir para que as iniciativas pública e privada trabalhem juntas para promover o bem-estar e a experiência de quem mora e visita a nossa região”, afirma prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema ainda vai aproveitar o festival, organizado pelo Condetur Costa do Sol, para lançar, oficialmente, o “passaporte do turista”. A cartilha imita o formato de um passaporte e ajuda a turistas que visitam Saquaram a localizar pontos de interesse na cidade.Qualquer pessoa que deseje pode participar do evento. Para isso, basta se inscrever pela internet. As inscrições também podem ser feitas no Centro de Eventos, onde o festival vai ocorrer, de acordo com a disponibilidade de vagas.Credenciamento: a partir de 13h14h Abertura do EventoApresentação do I Festival de Turismo da Costa do Sol e explicações gerais do evento.14h30 – Painel Federal: Políticas Nacionais, Regionalização, Programas e Fomento15h – Painel Estadual: Fomento Turístico, Integração e Governança Regional16h – Encerramento com apresentação artística

Dia 22 de setembro



Atividade extra: Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro na Casa da Pedra

Credenciamento: a partir de 13h

13h30- Painel Saquarema, cidade anfitriã: trajetória e novos projetos

14h – Câmara setorial

1. Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda no Turismo

2. Promoção, Cultura, Eventos e Experiências Turísticas

3. Políticas Públicas, Turismo Responsável e Desenvolvimento Regional

4. Infraestrutura, Acessibilidade, Mobilidade e Tecnologia no Turismo

5. Natureza, Aventura, Patrimônio e Sustentabilidade

17h – Entrega das propostas

Dia 23 de setembro



Credenciamento: a partir de 13h

14h – Painel Segurança no Turismo de Aventura

14h40 – Captação de Recursos: Desmistificando Convênios e Instrumentos de Fomento

15h – Painel Tendências Turísticas

16h – Apresentação do Projeto QualificaTur Costa do Sol

16h10 -Encerramento com apresentação artística