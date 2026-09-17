Gerente do tráfico de drogas é preso em SaquaremaReprodução/PCERJ
Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas em Saquarema
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Inscrições devem ser realizadas online, pelo aplicativo Colab, de 18 a 22 de setembro. Depois presencialmente, nos dias 29 e 30 de outubro
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