Gerente do tráfico de drogas é preso em Saquarema - Reprodução/PCERJ

Gerente do tráfico de drogas é preso em SaquaremaReprodução/PCERJ

Publicado 17/09/2026 20:13

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam, nesta quarta-feira (16), um gerente do tráfico de drogas, no bairro Água Branca, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informação da PCERJ, a investigação teve início após uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Aterrado. Na ação, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos em uma região de mata e, no local, foi apreendido grande quantidade de material entorpecente. A partir do material entorpecente recolhido durante o confronto, os policiais realizaram diligências para identificar os envolvidos.

"Após meses de diligências, levantamento de informações e monitoramento, os agentes identificaram que o preso é um dos integrantes de destaque da organização criminosa atuante na localidade e que ele exercia a função de gerente do tráfico de drogas na região do Aterrado", informou a PCERJ em nota.

Os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados ao suspeito e o localizaram. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão. A identidade do homem preso não foi revelada.