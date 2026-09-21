Prefeitura de Saquarema convida moradores para inauguração da nova ESF Verde Vale - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema convida moradores para inauguração da nova ESF Verde ValeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/09/2026 19:46

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai inaugurar mais um posto de saúde na cidade. Desta vez, é no bairro Verde Vale. A cerimônia de inauguração será nesta quinta-feira, 24, a partir das 18 horas, na Rua Ademar Aurelino Barreto, 640, ao lado do G.R.E.S. Unidos do Tigre, local de funcionamento da nova unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF).

A estrutura

A estrutura foi planejada sob as normas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) para oferecer atendimento humanizado e de excelência à crescente demanda local. Classificada como Porte III, a nova unidade contará com 08 consultórios clínicos e 02 odontológicos de última geração, o que permite o acompanhamento contínuo de 9 mil a 12 mil pessoas da região. O espaço conta ainda com salas de vacina, coleta, curativos e uma farmácia ampliada, com medicações da rede primária, garantindo que o morador resolva suas demandas de saúde sem precisar sair do bairro.

A estrutura também servirá como um polo de prevenção em saúde, abrigando um novo espaço de atividades coletivas com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dedicado a grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos, fortalecendo o vínculo entre os profissionais de saúde e a comunidade.

A inauguração da ESF do Verde Vale consolida o avanço de Saquarema na modernização da sua rede de saúde. Com investimentos contínuos em infraestrutura e na valorização dos profissionais, o município garante uma saúde pública robusta, descentralizada e focada no bem-estar integral da população.