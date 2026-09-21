Prefeitura de Saquarema convida moradores para inauguração da nova ESF Verde ValeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema inaugura posto de saúde em Verde Vale
Cerimônia de inauguração da nova unidade da ESF será nesta quinta-feira (24), a partir das 18 horas, na Rua Ademar Aurelino Barreto, nº 640
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Saquarema impulsiona economia local como polo do turismo de fé
Círio de Nazareth e Saquarema Gospel atraíram milhares de visitantes em setembro e movimentaram diversos setores da economia saquaremense
Serginho sanciona pacote de leis voltado à população autista
Medidas de autoria de André Jacaré foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito criam ações de triagem precoce, atendimento itinerante, adaptação escolar e conscientização sobre diagnóstico tardio
Consultório veterinário de Jaconé realizou mais de 15 mil castrações
Rede pública municipal é referência na saúde e no bem-estar animal. Unidade já realizou milhares de procedimentos desde novembro de 2023
Saquarema sedia 1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol
Encontro conta com gestores, empresários e empreendedores. Juntos, os 13 municípios que participam do evento têm um PIB de R$ 290 bi anuais
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
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