Saquarema abraça a diversidade religiosa em setembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema abraça a diversidade religiosa em setembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/09/2026 19:36

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A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destaca que a atração de visitantes durante todo o ano é fruto de um planejamento estratégico de eventos bem estabelecido no município: “Nossa cidade conta com um calendário de eventos consolidado para trazer turistas o ano todo. Seja no esporte, na cultura ou no turismo religioso, Saquarema está sempre de portas abertas. O Círio de Nazareth e o Saquarema Gospel mostram a força e a beleza da fé do nosso povo e dos nossos visitantes, movimentando a nossa economia, gerando oportunidades e fortalecendo o sentimento de comunidade e respeito entre todas as fés”.Abrindo a programação do mês, a 396ª edição do Círio de Nazareth reuniu mais de 100 mil pessoas durante dez dias de celebração. Com missas, procissões terrestres e o tradicional Círio das Águas na Lagoa de Saquarema, o evento católico comoveu moradores e devotos vindos de diversas regiões.Para o pescador Pedro Paulo Carvalho de Souza, de 39 anos, que voltou a conduzir a embarcação principal do Círio das Águas após se recuperar de um grave acidente de moto, o momento foi de extrema gratidão e renovação da esperança. “Foi uma luta. Eu só tenho que agradecer. Muita fé e muita oração. No ano passado, no dia do Círio das Águas, eu estava internado, com minha barriga aberta, passando muito mal. Passaram-se alguns dias e eu falei: ‘vou sair daqui, vou levantar daqui’. Agora, levantei e estou aqui. A festa do Círio de Nazareth é uma coisa única, é surreal. Só mesmo quem tem fé entende. Depois da festa, tudo melhora”, comemorou.Logo em seguida, a cidade foi palco do Saquarema Gospel, que encerrou a programação do mês reunindo milhares de fiéis em momentos de louvor, oração e grandes apresentações da música cristã nacional. O evento atraiu famílias inteiras e promoveu a integração entre diversas congregações locais e de municípios vizinhos.O gari Jorge Guerra Barbosa, de 58 anos, morador de Saquarema, fez questão de garantir seu lugar na plateia ao lado da família. “Sempre que tem o Saquarema Gospel, faço questão de trazer minha família para assistir. Não é todo dia que temos a oportunidade de ter esse contato tão próximo com grandes cantores gospel, então, quando chega essa época do ano, já fico ansioso esperando a programação para saber quem vai cantar e me organizar para estar presente. E uma das coisas mais lindas é ver tantas igrejas reunidas em um só lugar, com uma só fé e um só propósito: adorar ao Senhor. É um momento muito especial para toda a nossa cidade”, declarou.Já a vendedora Mylena Ricardo Lopes, de 24 anos, destacou a alegria de ver grandes nomes da música gospel se apresentando perto de casa. “Sempre gostei muito do Saquarema Gospel, desde criança. Mas este ano estou ainda mais feliz, porque a Prefeitura trouxe o Theo Rubia, que é um dos meus cantores favoritos! Sempre canto as músicas dele na igreja, então poder vê-lo cantando aqui, tão pertinho, foi muito especial. É muito bacana poder viver um momento desses na minha própria cidade!”, festejou.Com o sucesso de público e de organização em ambos os eventos, Saquarema consolida seu papel de destaque no turismo fluminense, provando que a diversidade cultural e religiosa é uma poderosa força de integração social e desenvolvimento econômico.