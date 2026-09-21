Feira de Mulheres Empreendedoras reúne artesanato, gastronomia, moda e beleza em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Feira de Mulheres Empreendedoras reúne artesanato, gastronomia, moda e beleza em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/09/2026 21:19

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza, na sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), a Feira de Mulheres Empreendedoras, reunindo diferentes produtos e serviços produzidos por mulheres do município. O evento acontece das 15h às 22h, na praça ao lado do Coreto, em frente ao restaurante Marisco, no antigo Hotel Saquarema.

Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer e prestigiar trabalhos nas áreas de artesanato, gastronomia, moda, decoração e beleza, além de outras iniciativas desenvolvidas pelas empreendedoras participantes.

A feira é uma oportunidade para valorizar o talento e a criatividade das mulheres que movimentam a economia local, aproximando empreendedoras da população e criando um espaço para divulgação e comercialização de seus produtos.

A programação será realizada na praça ao lado do Coreto, em frente ao restaurante Marisco (antigo Hotel Saquarema), com entrada gratuita.