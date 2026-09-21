Feira de Mulheres Empreendedoras reúne artesanato, gastronomia, moda e beleza em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Feira de Empreendedoras acontece neste fim de semana em Saquarema
Evento reunirá artesanato, gastronomia, moda e beleza, e acontecerá na sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), das 15h às 22h
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