Saquarema amplia rede de atenção à saúde mental e orienta população sobre onde buscar ajuda - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema amplia rede de atenção à saúde mental e orienta população sobre onde buscar ajudaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/09/2026 16:47

Em meio às ações do Setembro Amarelo, a Prefeitura de Saquarema reforça a estrutura pública de atenção à saúde mental, um serviço que coleciona histórias bem-sucedidas na inserção de pessoas com necessidade de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Uma das principais portas de atendimento da rede, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) atua com uma equipe multiprofissional formada por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e outros profissionais.

Toda essa estrutura de atendimento, foi fundamental para que usuários como Vitória Moraes, de 25 anos, conseguisse enfrentar e superar um período de intenso sofrimento emocional durante a pandemia de Covid-19.



“O CAPS não desistiu de mim”, conta a graduanda em Biomedicina, que chegou a receber inclusive atendimento domiciliar em momentos em que não conseguia sair de casa. Segundo ela, o acompanhamento também mudou sua relação com a própria saúde mental e ajudou na retomada de atividades que antes pareciam difíceis.



“Durante o tratamento, entendi que também precisava me ajudar, além dos profissionais, que me incentivaram muito. O CAPS me fez voltar a florescer. Voltei a me reconhecer e a fazer coisas que eu não fazia sozinha”, afirmou ela que durante dois anos e meio de acompanhamento, passou a retomar atividades da rotina e a desenvolver novos projetos pessoais.



Hoje, Vitória mantém acompanhamento psicológico e decidiu compartilhar sua experiência para incentivar outras pessoas a procurarem ajuda quando percebem que não estão conseguindo lidar sozinhas com o sofrimento.



A nova estrutura do CAPS oferece atendimentos individuais e em grupo, acompanhamento psiquiátrico, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e ações articuladas com as Estratégias de Saúde da Família (ESFs), a Clínica de Saúde Mental e a Assistência Social. Inaugurado em 2011, o espaço foi ampliado e, desde o início de 2026 reúne cerca de 30 profissionais de diferentes áreas, e realiza aproximadamente 3 mil atendimentos por mês.



A proposta da pauta é mostrar como funciona, na prática, a rede pública de saúde mental no município, e onde o morador pode procurar ajuda antes que o sofrimento se transforme em uma situação de crise.



Um dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde é também combater a percepção de que o CAPS seria destinado exclusivamente a casos extremos ou funcionaria como um espaço de isolamento. O modelo adotado prioriza o cuidado em liberdade, o acompanhamento individualizado e a manutenção dos vínculos familiares e sociais.



Saúde mental começa antes da crise



A rede municipal de Saquarema orienta que a busca por atendimento não precisa esperar uma situação de emergência. Mudanças importantes de comportamento, isolamento, perda de interesse por atividades habituais, alterações significativas no sono ou na alimentação e manifestações de desesperança podem ser sinais de que é necessário procurar ajuda profissional. Além do CAPS, a Atenção Primária, por meio das Estratégias de Saúde da Família, a Clínica de Saúde Mental e os equipamentos da Assistência Social constituem o ecossistema do segmento.



Precisamos combater o preconceito



Para a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, ampliar o acesso à informação é parte do cuidado. “Cuidar da saúde mental também é cuidar da vida. Precisamos falar sobre o assunto com responsabilidade, acolher quem está passando por um momento difícil e combater o preconceito que ainda impede muitas pessoas de buscar ajuda”, comentou.



Serviço



- CAPS II | Bacaxá (Atendimento para adultos e para o público infantojuvenil em casos graves): Rua Adolfo Bravo, nº 72;

- CAPS AD | Bacaxá (Acompanhamento para questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas): Rua Adolfo Bravo, nº 77;

- Clínica de Saúde Mental (Atendimento especializado em saúde mental): Av. Saquarema, 3557, Porto da Roça;

- ESF ( Estratégia de Saúde da Família) – Atendimento para demandas de menor complexidade e acompanhamento inicial;

- Socorro Saúde (Atendimento em situações que exigem cuidado imediato): 0800 222 8181. Rua Manoel Pinto, 92, São Geraldo.



Em situações de emergência, a população pode procurar os serviços de urgência 24 horas do município, incluindo os Postos de Urgência do Centro, de Jaconé e de Sampaio Corrêa e o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, em Bacaxá. Para apoio emocional, o CVV atende gratuitamente pelo 188, 24 horas por dia.