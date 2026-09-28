Teatro Mário Lago recebe espetáculo infantil neste sábado (3) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Em uma emocionante jornada pelo oceano, Moana, uma jovem determinada e corajosa, embarca em uma aventura para salvar seu povo e descobrir o verdadeiro propósito de sua vida. Ao lado do irreverente Maui e de personagens marcantes, ela enfrenta desafios, atravessa mares desconhecidos e aprende sobre coragem, amizade, família e confiança em si mesma.
A montagem reúne teatro, música, dança e efeitos cênicos, o espetáculo transporta o público para um universo de cores, magia e aventura, proporcionando uma experiência lúdica e emocionante para toda a família.
Com direção de Marcelo Lavinas, a produção da Cia. Ação Contínua apresenta um espetáculo infantil de classificação indicativa livre, com aproximadamente 55 minutos de duração, pensado para encantar crianças e adultos por meio de uma história sobre determinação, esperança e a força de acreditar nos próprios sonhos.
O espetáculo tem 50 minutos de duração, e ingressos à venda pelo Sympla, por R$ 60,00, R$ 30,00 (meia-entrada) e promocional, por R$ 35,00 + 1 sachê de alimento úmido para cães ou gatos (válido até 02/10).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.