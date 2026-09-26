Cidade de Saquarema recebe segunda edição do Steak Party até domingo (27) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Cidade de Saquarema recebe segunda edição do Steak Party até domingo (27)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/09/2026 14:20

O município de Saquarema , capital nacional do surfe, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebe neste final de semana, de sexta-feira (25), a partir das 18h, a domingo (27), a partir das 12h, a segunda edição do Steak Party, festival que celebra a cultura do churrasco e transforma o tradicional encontro ao redor do fogo em uma experiência para toda a família. O evento acontece na Praça do Coração, no Centro da cidade.

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Com entrada gratuita para todos os públicos, o evento propõe reunir gastronomia, música e entretenimento em uma programação que valoriza diferentes formas de preparo e a cultura da brasa. Durante os três dias, o público poderá acompanhar cortes selecionados e técnicas como parrilla, fogo de chão e defumação em pit smoker, além de opções de bebidas e chopp, uma oportunidade para quem aprecia um dos pratos mais populares da gastronomia brasileira.



A proposta desta segunda edição é traduzida pelo conceito “Mais que churrasco. Uma experiência para viver”, colocando no centro do evento tudo o que acontece ao redor da carne: a música, os sabores, as bebidas, os encontros e o prazer de compartilhar bons momentos, reforçando a vocação da cidade de Saquarema para receber eventos capazes de unir moradores e visitantes, movimentando a cidade em diferentes períodos do ano.

Com entrada gratuita para todos os públicos, o evento propõe reunir gastronomia, música e entretenimento em uma programação que valoriza diferentes formas de preparo e a cultura da brasa. Durante os três dias, o público poderá acompanhar cortes selecionados e técnicas como parrilla, fogo de chão e defumação em pit smoker, além de opções de bebidas e chopp, uma oportunidade para quem aprecia um dos pratos mais populares da gastronomia brasileira.A proposta desta segunda edição é traduzida pelo conceito “Mais que churrasco. Uma experiência para viver”, colocando no centro do evento tudo o que acontece ao redor da carne: a música, os sabores, as bebidas, os encontros e o prazer de compartilhar bons momentos, reforçando a vocação da cidade de Saquarema para receber eventos capazes de unir moradores e visitantes, movimentando a cidade em diferentes períodos do ano.

“Saquarema é conhecida pela beleza das praias e pela nossa identificação com esportes, principalmente o vôlei, o surfe entre outras modalidades. Ao longo dos anos , a gente vem intensificando o setor de eventos, com entretenimento, experiências culturais e gastronômicas, o que impulsiona o turismo e a economia local, gerando emprego e renda para a população. Nosso objetivo é proporcionar aos visitantes, motivos para conhecer e permanecer aqui transformando nossa cidade em um dos principais destinos turísticos na Região dos Lagos durante todo o ano”, diz a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



A programação também conta com música ao vivo, visando criar um ambiente descontraído para atrair e reunir amigos e famílias. Entre as atrações musicais estão Dieguinho, Amarelo Deserto, Davi, Frontmar, Banda Triio e Redblues Band.

O espaço está preparado para receber diferentes públicos, com proposta familiar e pet-friendly. A classificação etária da segunda edição do Steak Party é livre para todos os públicos.