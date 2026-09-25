Robson Portela de Aguiar foi morto a tiros na quinta-feira (24) - Reprodução/Polícia Civil

Robson Portela de Aguiar foi morto a tiros na quinta-feira (24)Reprodução/Polícia Civil

Publicado 25/09/2026 20:53 | Atualizado 25/09/2026 21:54

Um homem foi assassinado a tiros dentro da própria residência, na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Guarani, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil , a vítima foi identificada por Robson Portela de Aguiar. A idade do homem não foi revelada.

De acordo com informações, a esposa de Robson, que não teve sua identidade revelada, teria relatado aos policiais que o casal chegou em casa por volta das 8h10. Ela teria entrado primeiro na residência e, logo depois, ouviu alguém dizer: “perdeu, perdeu”. Ao relatar o ocorrido na delegacia, ela teria dito que, a princípio, pensou que fosse uma brincadeira de um vizinho, mas logo em seguida escutou os disparos de tiros.

A mulher teria contado ainda aos agentes que conseguiu ver, através da janela da casa, uma pessoa vestindo roupas pretas e usando uma touca ninja antes do criminoso deixar o local. O corpo de Robson Portela de Aguiar foi encontrado sem vida no portão de entrada da casa. As equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local.

Segundo informações, a esposa de Robson teria ainda relatado que o casal mora na cidade de Saquarema há apenas três anos e que não tinha conhecimento de nenhuma desavença do marido. A vítima possuía apenas um registro anterior por violência doméstica, de acordo com informações da corporação.

A mulher informou que a casa possui apenas uma câmera de segurança, mas que a mesma não estava em funcionamento no momento do crime. Conforme nota da Polícia Civil ao O DIA, "a perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer a motivação e identificar a autoria do crime".

O caso está sendo investigado pela 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema.