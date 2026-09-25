Robson Portela de Aguiar foi morto a tiros na quinta-feira (24)Reprodução/Polícia Civil
Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Saquarema
Robson Portela de Aguiar foi alvo de disparos na manhã desta quinta-feira (24). Caso está sendo investigado pela 124ª DP (Saquarema)
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