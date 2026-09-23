Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá dois eventos no fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá dois eventos no fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/09/2026 18:31





II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida



O "II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida" é uma iniciativa educativa, científica, cultural e de conscientização que tem como propósito promover um espaço de diálogo, formação, acolhimento e reflexão sobre saúde mental, inclusão, neurodiversidade e qualidade de vida.



Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na primeira edição, o simpósio amplia sua proposta por meio de uma programação com aproximadamente 3 horas de duração, reunindo profissionais da saúde, educação, assistência social, estudantes, famílias, mães atípicas e demais interessados na promoção da saúde mental, da inclusão e do desenvolvimento humano. Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam, reconhecendo os desafios enfrentados por mães atípicas, familiares, profissionais da saúde e da educação, que diariamente acolhem, orientam, acompanham e transformam vidas.



A proposta busca incentivar a prevenção, o acolhimento, a informação de qualidade e a construção de redes de apoio, fortalecendo ações voltadas ao cuidado emocional, ao bem-estar e à inclusão.



A programação será composta por palestras, momento de acolhimento, mesa de debate e interação com o público, proporcionando acesso ao conhecimento, troca de experiências e reflexão sobre práticas que promovam qualidade de vida e inclusão.



No evento serão abordados temas como saúde mental das mães atípicas e prevenção do burnout nos profissionais da saúde e da educação, ansiedade, comportamento suicida em adolescentes neurodivergentes, epilepsia, autismo, neurodivergência e saúde mental, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio, inclusão, respeito às diferenças e promoção da qualidade de vida.



No final do evento, será realizada uma mesa de debate com perguntas abertas ao público, promovendo um espaço de diálogo entre participantes e palestrantes, fortalecendo a troca de conhecimentos e experiências.



O II Simpósio Além do Diagnóstico reafirma seu compromisso com a disseminação de informações, a valorização da saúde mental, o combate ao preconceito e a promoção da inclusão, ampliando o olhar da sociedade para as necessidades das pessoas neurodivergentes, de suas famílias e dos profissionais envolvidos em seus processos de cuidado, educação e assistência.



Mais do que discutir diagnósticos, o simpósio convida cada participante a refletir sobre o ser humano em sua integralidade, promovendo conhecimento, prevenção, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio.



O evento contará com a participação de quatro palestrantes e os ingressos podem ser obtidos no



”O Menino e o Mundo”



Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias seguintes são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas. Teatro Municipal Mário Lago , em Saquarema, na Região dos Lagos, receberá dois eventos neste fim de semana. Na sexta-feira (25), a partir das 18h30, será apresentado o "II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida". Já no domingo (27), será a vez da apresentação do longa-metragem de animação “O Menino e o Mundo”, do Cineclube Cinemarés, às 15h, com entrada gratuita.O "II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida" é uma iniciativa educativa, científica, cultural e de conscientização que tem como propósito promover um espaço de diálogo, formação, acolhimento e reflexão sobre saúde mental, inclusão, neurodiversidade e qualidade de vida.Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na primeira edição, o simpósio amplia sua proposta por meio de uma programação com aproximadamente 3 horas de duração, reunindo profissionais da saúde, educação, assistência social, estudantes, famílias, mães atípicas e demais interessados na promoção da saúde mental, da inclusão e do desenvolvimento humano. Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam, reconhecendo os desafios enfrentados por mães atípicas, familiares, profissionais da saúde e da educação, que diariamente acolhem, orientam, acompanham e transformam vidas.A proposta busca incentivar a prevenção, o acolhimento, a informação de qualidade e a construção de redes de apoio, fortalecendo ações voltadas ao cuidado emocional, ao bem-estar e à inclusão.A programação será composta por palestras, momento de acolhimento, mesa de debate e interação com o público, proporcionando acesso ao conhecimento, troca de experiências e reflexão sobre práticas que promovam qualidade de vida e inclusão.No evento serão abordados temas como saúde mental das mães atípicas e prevenção do burnout nos profissionais da saúde e da educação, ansiedade, comportamento suicida em adolescentes neurodivergentes, epilepsia, autismo, neurodivergência e saúde mental, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio, inclusão, respeito às diferenças e promoção da qualidade de vida.No final do evento, será realizada uma mesa de debate com perguntas abertas ao público, promovendo um espaço de diálogo entre participantes e palestrantes, fortalecendo a troca de conhecimentos e experiências.O II Simpósio Além do Diagnóstico reafirma seu compromisso com a disseminação de informações, a valorização da saúde mental, o combate ao preconceito e a promoção da inclusão, ampliando o olhar da sociedade para as necessidades das pessoas neurodivergentes, de suas famílias e dos profissionais envolvidos em seus processos de cuidado, educação e assistência.Mais do que discutir diagnósticos, o simpósio convida cada participante a refletir sobre o ser humano em sua integralidade, promovendo conhecimento, prevenção, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio.O evento contará com a participação de quatro palestrantes e os ingressos podem ser obtidos no Sympla , por R$60,00, R$30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00, promocional.Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias seguintes são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.

A classificação é livre e o longa-metragem brasileiro foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação, abordando questões do mundo moderno, polêmicas sociais e políticas sob o olhar sensível de uma criança.



O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.



O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.