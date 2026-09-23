Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá dois eventos no fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida
O "II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida" é uma iniciativa educativa, científica, cultural e de conscientização que tem como propósito promover um espaço de diálogo, formação, acolhimento e reflexão sobre saúde mental, inclusão, neurodiversidade e qualidade de vida.
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na primeira edição, o simpósio amplia sua proposta por meio de uma programação com aproximadamente 3 horas de duração, reunindo profissionais da saúde, educação, assistência social, estudantes, famílias, mães atípicas e demais interessados na promoção da saúde mental, da inclusão e do desenvolvimento humano. Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam, reconhecendo os desafios enfrentados por mães atípicas, familiares, profissionais da saúde e da educação, que diariamente acolhem, orientam, acompanham e transformam vidas.
A proposta busca incentivar a prevenção, o acolhimento, a informação de qualidade e a construção de redes de apoio, fortalecendo ações voltadas ao cuidado emocional, ao bem-estar e à inclusão.
A programação será composta por palestras, momento de acolhimento, mesa de debate e interação com o público, proporcionando acesso ao conhecimento, troca de experiências e reflexão sobre práticas que promovam qualidade de vida e inclusão.
No evento serão abordados temas como saúde mental das mães atípicas e prevenção do burnout nos profissionais da saúde e da educação, ansiedade, comportamento suicida em adolescentes neurodivergentes, epilepsia, autismo, neurodivergência e saúde mental, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio, inclusão, respeito às diferenças e promoção da qualidade de vida.
No final do evento, será realizada uma mesa de debate com perguntas abertas ao público, promovendo um espaço de diálogo entre participantes e palestrantes, fortalecendo a troca de conhecimentos e experiências.
O II Simpósio Além do Diagnóstico reafirma seu compromisso com a disseminação de informações, a valorização da saúde mental, o combate ao preconceito e a promoção da inclusão, ampliando o olhar da sociedade para as necessidades das pessoas neurodivergentes, de suas famílias e dos profissionais envolvidos em seus processos de cuidado, educação e assistência.
Mais do que discutir diagnósticos, o simpósio convida cada participante a refletir sobre o ser humano em sua integralidade, promovendo conhecimento, prevenção, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio.
O evento contará com a participação de quatro palestrantes e os ingressos podem ser obtidos no Sympla, por R$60,00, R$30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00, promocional.
”O Menino e o Mundo”
Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias seguintes são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.
O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.
O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.
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