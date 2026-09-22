Cientistas internacionais realizam visita Saquarema para observar os céus da cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O momento mais importante da visita técnica e científica ocorreu no sábado (19), quando os pesquisadores estiveram no Sambaqui da Beirada para observar o pôr-do-sol às vésperas do equinócio da primavera. A data ocorre no dia 22 e marca o fim do inverno, quando as durações do dia e da noite possuem o mesmo tempo, de 12 horas. Os cientistas puderam verificar o alinhamento do sol poente com a paisagem local nas proximidades do Pico do Cedro, na Serra do Mato Grosso.
A posição onde foi estabelecido o sambaqui sugere uma relação com a paisagem da região. O local onde os povos sambaquieiros de Saquarema, há mais de 4,5 mil anos, ergueram seus monumentos compostos por conchas, remanescentes de moluscos e animais marítimos e da fauna local usados para alimentação, também era utilizado para seus rituais e enterramentos do grupo.
Sambaqui
Sambaquis são monumentos arqueológicos construídos por grupos humanos do litoral brasileiro num período anterior à chegada ao território por outros grupos indígenas, os quais foram avistados pelos primeiros colonizadores europeus. A palavra sambaqui era usada pelos Tupi para designar esses locais. O vocábulo une, na língua Tupi, os termos tamba (concha) e ki (monte), e significa “monte de conchas”.
“Uma das hipóteses em pesquisa é a de que a escolha da posição espacial dos sambaquis tenha relação com os aspectos da paisagem local e movimentos de corpos celestes. Num primeiro momento, tal localização sugere uma preocupação com relação ao sol. Sua ocupação pode ter sido pensada, em relação à localização desses monumentos de acordo com as mudanças de estação, por exemplo. Entretanto, muito embora sejam promissoras, as pesquisas ainda estão em seu início de coleta de dados e estudos. A expectativa é que avancemos ainda mais no que conhecemos sobre os sambaquis, iniciando pelo Beirada. Com essa visita, a região de Saquarema e seus patrimônios arqueológicos entram no radar de investigadores internacionais”, afirma Marcos Davi Duarte, doutor em Arqueologia pelo Museu Nacional da UFRJ e pesquisador em Arqueoastronomia, uma ciência que alia conhecimentos da arqueologia e da astronomia.
Duarte faz parte da equipe do Museu Nacional que, junto com a Prefeitura de Saquarema, elabora os últimos preparativos para a nova exposição do Sítio Arqueológico do Sambaqui da Beirada. A diretora do espaço, a historiadora Vanderlea Maria da Silva, ressalta a importância da visita dos pesquisadores à Saquarema.
A visita técnica a Saquarema ocorreu depois do Encontro Anual da SIAC, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. O Presidente da instituição, o arqueólogo e antropólogo Alejandro Martín López, da Universidade de Buenos Aires, destacou a relevância da visita. “É importante que a gente entenda como esse local se relaciona com a paisagem, incluindo o céu. As pessoas não punham sítios de relevância em qualquer lugar e isso pode ter razões utilitárias ou simbólicas. Tem a ver com a construção de uma paisagem”, afirma.
Agora, depois da visita, os pesquisadores poderão ter mais elementos para seus estudos colocando Saquarema como um local de interesse acadêmico internacional. Assim, é possível reunir mais conhecimento científico sobre a cidade e toda sua região, contribuindo para o desenvolvimento da história saquaremense e a preservação de seu patrimônio arqueológico e arqueoastronômico.
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