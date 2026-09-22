WLS REMA 2026 levou movimento internacional para a cidade de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

WLS REMA 2026 levou movimento internacional para a cidade de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/09/2026 15:34

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Uma das pessoas que comemoraram o Rema foi Gabriela Menezes. Sob uma tenda instalada nas areias da praia, bem em frente ao mar, a massoterapeuta fez cerca de 30 massagens durante todo o evento. O tratamento era um brinde para pessoas sorteadas entre os participantes de aulas gratuitas oferecidas na praia. Dona de um estúdio de massagem no Gravatá, Gabi teve no Rema a chance de complementar a renda diante de uma paisagem paradisíaca. “Quem não gosta de uma massagem? A massagem é tudo na vida. Massagem é essencial. Você faz uma massagem e recupera, volta novo, revigorado. E, aqui, para mim, está sendo um extra maravilhoso. Quem é que não quer trabalhar nesse cenário lindo? Então, fazer massagens aqui na praia tem sido a chance de ter um complemento bem interessante”, destacou.Não apenas na praia, mas nas ruas de Itaúna, o REMA significou aumento na renda. Pousaram em Saquarema surfistas de diversas nacionalidades. Eles vieram até a cidade para disputar a primeira etapa de um QS 6000 do Mundial de Surfe. A competição ajuda a somar pontos para quem disputa as divisões de acesso da modalidade.No feminino, a campeã foi a estadunidense Alyssa Spencer, a última a desembarcar em Saquarema, depois de ser eliminada na etapa de Trestles da primeira divisão do Mundial de Surfe. Já entre os homens, o campeão do REMA 2026 foi Jackson Bunch, que bateu o compatriota Luke Tema na primeira final da história do evento entre dois havaianos.Além do surfe, houve muito skate na rampa montada nas areias da Praia de Itaúna. A molecada se divertiu sobre as rodinhas e viu skatistas de destaque no cenário nacional como Ricardo Dexter e Lucas Xaparral. Nas areias, ainda teve yoga, funcional de surfe e crossfit. Sexta à noite, a programação também teve cinema ao ar livre, diante da piscina, na Pousada Castelhana. Uma plateia repleta de surfistas curtiu filmes sobre a modalidade.Entre os atletas brasileiros que participaram do evento, quem chegou mais longe foi Sophia Medina. A irmã do tricampeão mundial Gabriel alcançou a semifinal, mas acabou derrotada por uma diferença de somente 0,17 pontos por Alyssa Spencer, que seria campeã. Na torcida pelos surfistas brasileiros, Rosângela Santos lamentou não ter visto a bandeira verde e amarela no pódio, mas, ainda assim, comemorou. “Mesmo perdendo, a Sophia representou muito bem os brasileiros. Mas, de qualquer modo, estamos aqui para curtir. Moro aqui em Saquarema e, sempre que posso, acompanho qualquer esporte, seja surfe, skate ou vôlei. A gente vê o desenvolvimento da cidade e também a valorização da nossa cultura, do nosso esporte”, afirmou.A realização desse evento e de outros tantos pela Prefeitura de Saquarema é uma forma de movimentar a cidade e, também, de fortalecer a cultura esportiva local junto ao mundo. O WLS REMA deixou saudades, mas também a certeza de que Saquarema ainda sediará muitas outras festas do esporte como a da semana passada.