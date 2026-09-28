Polícia Militar encontra 443 frascos de lança-perfume em imóvel no bairro Guarani - Divulgação/PMERJ

Polícia Militar encontra 443 frascos de lança-perfume em imóvel no bairro GuaraniDivulgação/PMERJ

Publicado 28/09/2026 21:25

Policiais militares do 42º BPM, na manhã desta sexta-feira (25), apreenderam 443 fracos de lança-perfume e uma motocicleta durante operação policial realizada no bairro Guarani, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua C quando perceberam alguns indivíduos que fugiram ao notar a presença da equipe.

Durante as buscas em um imóvel em construção nas proximidades, os policiais, então, encontraram oito caixas com os 443 frascos, totalizando aproximadamente 44,3 litros de material.



Segundo informações, também teriam sido apreendidos seis rolos de papel-filme, quatro estiletes, um martelo e adesivos com o valor de R$ 35 por unidade. Conforme estimativa apresentada à autoridade policial, a apreensão teria provocado um prejuízo estimado em R$ 15.505 ao tráfego de drogas.



Ainda durante as buscas, os policiais localizaram uma motocicleta. A chave estaria localizada no interior do imóvel em construção, e o veículo foi encaminhado para perícia.



Segundo nota da Polícia Militar ao DIA, todo o material apreendido da ação e a motocicleta foram encaminhados à 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema, onde a investigação segue em andamento.

Os indivíduos que fugiram não foram localizados ou identificados pela Polícia Militar.

Apreensão de lança-perfumes na Baixada Fluminense

Já em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, uma mulher foi detida após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 324 frascos de lança-perfume nas bagagens dela durante uma fiscalização, na última quinta-feira (24), na BR-040. A ocorrência foi registrada em um ônibus que fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A abordagem aconteceu por volta das 23h30, na altura do km 102 da rodovia, em frente ao pedágio de Xerém. Policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC) realizavam uma fiscalização quando decidiram inspecionar o coletivo.

Durante a verificação no interior do ônibus, os agentes encontraram uma caixa com frascos de lança-perfume na bagagem de mão de uma passageira. Segundo a PRF, após ser questionada, a mulher informou que também possuía uma mala despachada. Inicialmente, ainda de acordo com a corporação, a passageira declarou que havia apenas roupas na bagagem armazenada no compartimento do ônibus.



Os policiais localizaram a mala a partir do número de identificação cadastrado e realizaram uma inspeção. Dentro dela, foram encontradas outras seis caixas contendo frascos do mesmo material.



Após a apreensão, a passageira e os 324 frascos foram encaminhados à unidade de Polícia Judiciária responsável pela região, onde foram adotados os procedimentos legais relacionados à ocorrência.