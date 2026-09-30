Prefeitura de Saquarema prorroga prazo para adesão ao REFIS 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema prorroga prazo para adesão ao REFIS 2026
Contribuintes com débitos vencidos até dezembro de 2025 terão até 30 de novembro para regularizar as dívidas com condições facilitadas
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