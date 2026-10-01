Saquarema terá transporte público gratuito e frota reforçada no dia da votação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá transporte público gratuito e frota reforçada no dia da votaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/10/2026 19:30

Os moradores de Saquarema terão passe livre nos ônibus municipais no próximo domingo (4), data do primeiro turno das eleições. As catracas ficarão abertas das 6h às 20h em todas as linhas de ônibus da cidade, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais.

Para garantir o atendimento e absorver o aumento no fluxo de passageiros, a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos informou que a frota será reforçada e vai operar com a mesma capacidade dos dias úteis.

Não será necessário apresentar nenhum tipo de documento ou comprovante para embarcar gratuitamente. A medida de gratuidade também está garantida para um eventual segundo turno das eleições, marcado para o dia 25 de outubro.

Abaixo, a relação das linhas de ônibus que operam no município:

– Bacaxá X Polo Universitário (Gravatá)

– Saquarema X Palmital

– Saquarema X Sampaio e Serra

– Bacaxá X Sampaio

– Boqueirão / Barra Nova / Jaconé

– Bacaxá X Jaconé (via Sampaio)

– Bacaxá X Jaconé (via Girau, Boqueirão, Barra Nova, Rua 96, Sampaio)

– Barra Nova X Bacaxá

– Saquarema X São Geraldo

– Bacaxá / Itaúna / Guarani X Saquarema / Leigos

– Saquarema X Rio Mole

– Bacaxá X Rio Seco

– Bacaxá X Mombaça

– Bacaxá X Vilatur

– Bacaxá X Ipitangas

– Bacaxá X Engenho Grande

– Jaconé X Bacaxá