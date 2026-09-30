Polícia Civil prende homem por roubo e violência doméstica em Saquarema - Reprodução/PCERJ

Polícia Civil prende homem por roubo e violência doméstica em SaquaremaReprodução/PCERJ

Publicado 30/09/2026 21:01





Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu após trabalho de monitoramento e compartilhamento de informações entre os setores de inteligência das delegacias e da Polícia Federal. A partir do cruzamento dos dados, as equipes identificaram o deslocamento do suspeito e realizaram a abordagem no terminal rodoviário.



O homem não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) e da 44ª DP (Inhaúma), com apoio da Polícia Federal, prenderam, nesta terça-feira (29), um homem procurado por roubo e violência doméstica. Ele foi localizado quando chegava à rodoviária de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu após trabalho de monitoramento e compartilhamento de informações entre os setores de inteligência das delegacias e da Polícia Federal. A partir do cruzamento dos dados, as equipes identificaram o deslocamento do suspeito e realizaram a abordagem no terminal rodoviário.O homem não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A identidade do homem preso não foi revelada.

Assassinado a tiros na porta de casa

Um homem foi assassinado a tiros dentro da própria residência, na manhã da última quinta-feira (24), no bairro Guarani, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada por Robson Portela de Aguiar. A idade do homem não foi revelada.

De acordo com informações, a esposa de Robson, que não teve sua identidade revelada, teria relatado aos policiais que o casal chegou em casa por volta das 8h10. Ela teria entrado primeiro na residência e, logo depois, ouviu alguém dizer: “perdeu, perdeu”. Ao relatar o ocorrido na delegacia, ela teria dito que, a princípio, pensou que fosse uma brincadeira de um vizinho, mas logo em seguida escutou os disparos de tiros.

A mulher teria contado ainda aos agentes que conseguiu ver, através da janela da casa, uma pessoa vestindo roupas pretas e usando uma touca ninja antes do criminoso deixar o local. O corpo de Robson Portela de Aguiar foi encontrado sem vida no portão de entrada da casa. As equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local.

Segundo informações, a esposa de Robson teria ainda relatado que o casal mora na cidade de Saquarema há apenas três anos e que não tinha conhecimento de nenhuma desavença do marido. A vítima possuía apenas um registro anterior por violência doméstica, de acordo com informações da corporação.

A mulher informou que a casa possui apenas uma câmera de segurança, mas que a mesma não estava em funcionamento no momento do crime. Conforme nota da Polícia Civil ao O DIA, "a perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer a motivação e identificar a autoria do crime".