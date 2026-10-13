Saquarema conscientiza sobre o câncer de mama em cães e gatosDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema promove campanha Outubro Rosa Pet
Atividades acontecerão das 9h às 12h em Sampaio Corrêa, na terça-feira (20). Já na outra terça-feira (27), ação acontecerá em Bonsucesso
Saquarema promove campanha Outubro Rosa Pet
Atividades acontecerão das 9h às 12h em Sampaio Corrêa, na terça-feira (20). Já na outra terça-feira (27), ação acontecerá em Bonsucesso
Saquarema otimiza atendimento ao cidadão com inteligência artificial
Ferramenta da Prefeitura foi desenvolvida para facilitar o acesso a informações e serviços municipais por meio do computador ou celular
Encontro de Bandas de Saquarema será realizado em Sampaio Corrêa
Com entrada gratuita, evento acontecerá no sábado (31), às 14h, e valoriza a música, incentiva a cultura e destaca as bandas locais
Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos
Ação será realizado no sábado (24), às 8h, na Praça do Canhão. Tutores devem levar documento com foto, CPF e comprovante de residência
Lavrador de 71 anos ganha Prêmio de Poesia Roseana Murray
Estudante da EJA escreveu sobre sua paixão pela agricultura. Outros 14 alunos do município também tiveram seus versos premiados em cerimônia
13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece em Saquarema
Encontro será realizado na quinta-feira (22), das 18h às 22h, na Casa do Criador. A entrada é gratuita e para todos os públicos
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