Saquarema conscientiza sobre o câncer de mama em cães e gatos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema conscientiza sobre o câncer de mama em cães e gatosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2026 20:09

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA), em parceria com a Universidade de Vassouras (Univassouras), realizará duas ações de conscientização e prevenção do câncer de mama em cães e gatos durante o mês de outubro. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa Pet e tem como objetivo orientar tutores sobre os cuidados com a saúde dos animais, a identificação de sinais de alerta e a importância da prevenção.

As atividades acontecerão nos dias 20 e 27 de outubro, das 9h às 12h. A primeira será realizada na unidade da SMDA em Sampaio Corrêa, na terça-feira (20). Já na outra terça-feira (27), a ação acontecerá na unidade de Bonsucesso.

Durante os encontros, serão realizadas palestras e orientações sobre o câncer de mama em cães e gatos, com informações sobre os principais sintomas, os cuidados preventivos e a importância de procurar atendimento veterinário diante de alterações suspeitas. A programação também abordará os riscos do uso de contraceptivos hormonais em cadelas e gatas, a importância da castração e informações sobre o Tumor Venéreo Transmissível (TVT).

A campanha busca ampliar o acesso à informação e incentivar práticas responsáveis de cuidado com os animais. O diagnóstico precoce é importante para aumentar as possibilidades de tratamento do câncer de mama, enquanto o acompanhamento veterinário contribui para a identificação de alterações e para a promoção da saúde e do bem-estar dos pets.

Com a iniciativa, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais reforça a importância da conscientização dos tutores e da prevenção como parte dos cuidados cotidianos com cães e gatos, incentivando a guarda responsável e a atenção à saúde animal.