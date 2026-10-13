Teatro Mário Lago recebe palestra e espetáculo infantil no fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O evento tem 1h40 de duração, classificação indicativa livre e os ingressos podem ser obtidos por R$ 30,00 (antecipados 50% de desconto para Público Geral - limitados) e R$ 15,00 (meia-entrada), pelo Sympla. Mais informações pelo número (22) 98138-3700.
Espetáculo infantil é uma jornada mágica por um reino onde fadas, princesas, a lua, as estrelas e guardiãs despertam para celebrar a esperança, a união e a magia. Um espetáculo de dança repleto de encanto, emoção e fantasia para toda a família.
Com classificação indicativa livre, 2h de duração e a participação de 25 artistas e alunos das professoras Leiliane Figueiredo e Victoria Nicoly, a peça tem ingressos disponíveis pelo número (21) 96846-8987, por R$ 30,00 e R$ 20,00 (antecipado e meia-entrada).
O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.