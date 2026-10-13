Teatro Mário Lago recebe palestra e espetáculo infantil no fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Karen Rodrigues
O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, apresenta na sexta-feira (16) e no sábado (17), às 19h, a palestra Deus e a Ciência da Física Quântica. Já no domingo (18), às 17h, será a vez do espetáculo infantil “Uma Noite no Reino Encantado”.
Deus e a Ciência da Física Quântica
Proferida por Lilian de Moraes Louzada, a palestra aborda como a física de partículas revela a divindade e como a ciência revela Deus. Atos 17:28 "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos ". Bíblia Online NVI.

O evento tem 1h40 de duração, classificação indicativa livre e os ingressos podem ser obtidos por R$ 30,00 (antecipados 50% de desconto para Público Geral - limitados) e R$ 15,00 (meia-entrada), pelo Sympla. Mais informações pelo número (22) 98138-3700.
“Uma Noite no Reino Encantado”

Espetáculo infantil é uma jornada mágica por um reino onde fadas, princesas, a lua, as estrelas e guardiãs despertam para celebrar a esperança, a união e a magia. Um espetáculo de dança repleto de encanto, emoção e fantasia para toda a família.

Com classificação indicativa livre, 2h de duração e a participação de 25 artistas e alunos das professoras Leiliane Figueiredo e Victoria Nicoly, a peça tem ingressos disponíveis pelo número (21) 96846-8987, por R$ 30,00 e R$ 20,00 (antecipado e meia-entrada).

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.