Terminal de Bacaxá terá interdição parcial para montagem da festa do Dia das Crianças - Reprodução/Internet

Terminal de Bacaxá terá interdição parcial para montagem da festa do Dia das CriançasReprodução/Internet

Publicado 09/10/2026 19:18

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Guarda Civil Municipal, informa que o Terminal Rodoviário de Bacaxá, localizado na Rua Alfredo Menezes, terá interdição parcial, neste sábado (10), para a montagem do palco que será utilizado nas comemorações do Dia das Crianças, na próxima segunda-feira (12).

Durante o período de montagem, após a instalação do palco, será permitido apenas o fluxo de veículos no sentido Asfalto Velho – Praça Santo Antônio. A medida exigirá atenção redobrada de motoristas e pedestres que circulam pela região.

Desvio para veículos de grande porte

Caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte que seguirem em direção ao Centro de Bacaxá pelo Asfalto Velho deverão acessar a Rua Ademário Costa, em frente ao Material de Construção Muralha, para realizar o desvio.

Ponto de ônibus será transferido temporariamente

Em razão da interdição, o ponto de ônibus do Terminal Rodoviário será transferido temporariamente para a Rua Heitor Bravo, nas proximidades do antigo Horto. A previsão é de que a via seja totalmente liberada na manhã de terça-feira (13), após a desmontagem e a retirada da estrutura utilizada no evento.

A Prefeitura orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização e as instruções dos agentes de trânsito, contribuindo para a segurança e a organização do tráfego durante o período de interdição.