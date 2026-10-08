Guarda Ambiental resgata jacaré-de-papo-amarelo em JaconéDivulgação/Guarda Ambiental de Saquarema
Guarda Ambiental resgata jacaré encontrado dentro de bueiro em Jaconé
Animal, de quase três metros de cumprimento, foi resgatado ileso após ação de resgate que durou cerca de quatro horas e devolvido à natureza
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Vitória de Douglas Ruas: Serginho acerta o jogo e sobe de patamar no PL
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Saquarema lança plataforma digital para serviços ambientais
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Daniela Soares anuncia novo pacote de obras em Araruama
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