Guarda Ambiental resgata jacaré-de-papo-amarelo em Jaconé - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Guarda Ambiental resgata jacaré-de-papo-amarelo em JaconéDivulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 08/10/2026 18:44

Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema resgataram, na tarde desta quinta-feira (8), um jacaré-de-papo-amarelo fêmea de quase três metros de cumprimento que estava em um bueiro no bairro de Jaconé. O animal foi recolhido após uma ação que durou cerca de quatro horas e foi devolvido ao seu habitat natural.

A Guarda Ambiental vinha monitorando os movimentos do jacaré nos últimos dias, desde quando moradores da região o avistaram pela primeira vez. O animal estava circulando pelas galerias do bueiro e passava bem.

No entanto, os agentes avaliaram ser adequado retirá-lo do local, para evitar que pessoas tentassem capturá-lo ou feri-lo.

Assim, foi necessário esperar o momento correto para que o resgate pudesse ser feito sem colocar em risco a segurança do animal, da população e dos agentes. Por causa disso, a guarda monitorou os passos do réptil nos últimos dias, até que pudesse fazer o salvamento da melhor forma possível.

Na manhã desta quinta-feira, a Guarda Ambiental elaborou uma estratégia para resgatar o animal. Houve isolamento da rua para que carros e pedestres não passassem pelo local. Os agentes conseguiram fazer o salvamento depois de usarem tubos de PVC para fazer com que o réptil caminhasse até um bueiro onde fosse possível resgatá-lo com segurança.

Os agentes avaliaram o animal, que passava bem. O jacaré tem cerca de 2,30m, 46kg, foi devolvido à natureza. A Guarda Ambiental recomenda à população que, ao avistar animais silvestres, entrem em contato com o órgão através do telefone (22) 99279-0540.