Técnicos do Iphan visitam as obras de pavimentação das ruas de Barra Nova - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Técnicos do Iphan visitam as obras de pavimentação das ruas de Barra NovaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/10/2026 22:25

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Na visita técnica do Iphan, funcionários do Sítio Arqueológico do Sambaqui da Beirada e arqueólogos do Museu Nacional, que participam do preparo da nova exposição no local, apresentaram ao instituto algumas das intervenções a serem feitas no sítio. Uma delas é a instalação de uma torre que poderá ser usada para fins educacionais e de onde será possível observar espécies nativas e os céus da região. Com a presença de moradores do bairro, funcionários do Iphan também visitaram as ruas ao redor do Sambaqui da Pontinha, ao lado do Sambaqui da Beirada, onde a Prefeitura planeja fazer obras de drenagem e asfaltamento. Para que as intervenções ocorram, primeiro, é necessária uma pesquisa arqueológica.“Estamos aqui para avançar nessas obras, mas é necessário fazer tudo com cuidado. Por isso, é importante que o Iphan possa ver de perto as ruas onde vamos fazer as intervenções. Temos que agir com responsabilidade, para evitar qualquer problema no futuro. O nosso plano é asfaltar as ruas daqui do bairro e também preservar o patrimônio desta região”, afirmou o Secretário Municipal de Infraestrutura, Cledson Sampaio.A Prefeitura de Saquarema faz estudos para realizar o asfaltamento da região. O Sambaqui da Pontinha é um sítio arqueológico onde há resquício da presença de seres humanos que viveram na cidade há cerca de 2.300 anos, antes mesmo da chegada das primeiras tribos indígenas conhecidas pelos colonizadores portugueses.“A preservação desse patrimônio do Sambaqui da Pontinha é muito importante para que conheçamos melhor a nossa história. Sabemos que os moradores da região também querem melhorias nas ruas e, por isso, estamos tentando avançar com esses trabalhos. Assim, será possível conciliar o desenvolvimento com a preservação do patrimônio histórico. Todos saem ganhando”, afirmou a historiadora Vanderlea Maria da Silva, Diretora do Sítio Arqueológico do Sambaqui da Beirada.No Beirada, onde há vestígios da presença de seres humanos que passaram pela região há mais de 4.500 anos, a Prefeitura de Saquarema prepara uma nova exposição, a ser inaugurada em breve. Também participam do projeto arqueólogos do Museu Nacional, da UFRJ, que estiveram presentes na reunião com o Iphan. Um dos planos é instalar no local uma torre para observação de espécies nativas e dos céus da cidade.Cláudio Costa, arqueólogo do Iphan que esteve em Saquarema, ficou satisfeito com o trabalho feito nos sítios: “Viemos acompanhar o andamento das obras aqui no Sambaqui da Beirada e estamos acompanhando todo o processo. Também aproveitei para ver e orientar sobre as diretrizes necessárias para as obras de asfaltamento da região”, declarou.Os sambaquis são monumentos arqueológicos erguidos por esses humanos. Na língua Tupi, o vocábulo significa, literalmente, “monte de conchas”, com a união dos termos tamba (concha) e ki (monte). A denominação ocorre porque, nesses sítios arqueológicos, é comum encontrar amontoados de conchas, remanescentes de moluscos usados na alimentação desses humanos pré-coloniais. Além disso, nesses locais, é possível encontrar vestígios de fogueiras e de sepultamentos.A Prefeitura de Saquarema prosseguirá com as intervenções no Sambaqui da Beirada e, também, avançará no processo para realizar as obras de asfaltamento em Barra Nova. Agora, o Município vai dar entrada no Iphan com os pedidos necessários para os trabalhos e, assim, conciliar a preservação do patrimônio e o desenvolvimento do bairro.