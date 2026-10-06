Saquarema promove Fórum Municipal Outubro Rosa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema promove Fórum Municipal Outubro RosaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/10/2026 19:11

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza, na sexta-feira (9), o Fórum Municipal Outubro Rosa , um encontro dedicado ao diálogo, à informação e à conscientização sobre a saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama. A programação será realizada das 9h às 17h, no Centro de Eventos de Saquarema.

Com o tema “Cuidar hoje é viver o amanhã”, o fórum integra as ações do Outubro Rosa e busca ampliar o acesso à informação, incentivar o cuidado com a saúde e fortalecer a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Ao longo do dia, o público poderá participar de uma programação voltada à troca de conhecimentos e experiências, com discussões sobre temas relacionados à saúde feminina. A proposta é criar um espaço de diálogo e acolhimento, aproximando as mulheres de informações que podem contribuir para uma vida mais saudável e para a adoção de hábitos de cuidado e prevenção.

O Outubro Rosa é um período importante para reforçar a atenção à saúde das mulheres e lembrar que o cuidado deve fazer parte da rotina durante todo o ano. A identificação de alterações nas mamas e o acompanhamento regular dos serviços de saúde são fundamentais para a prevenção e para o diagnóstico precoce.