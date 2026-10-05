Teatro Municipal de Saquarema apresenta dois espetáculo neste final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal de Saquarema apresenta dois espetáculo neste final de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/10/2026 16:28 | Atualizado 05/10/2026 16:28

Teatro Municipal Mário Lago , em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, exibirá ao público saquaremense na sexta-feira (9), às 15h, o filme “A Caça”, apresentado pelo Cineclube Cinemarés com entrada gratuita. Já no sábado (10) e no domingo (11), às 17h01, será a vez do espetáculo infantil “Procura-se um Palhaço para sua Criança”.

“A Caça”

“A Caça” (Jagten, dir. Thomas Vinterberg, 2012) é um drama dinamarquês visceral sobre como uma mentira inocente pode destruir a vida de um homem e contagiar toda uma comunidade.

O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.

As exibições são gratuitas e abertas a toda a comunidade, reafirmando o compromisso do Núcleo de Cinema de Saquarema com a descentralização cultural e a formação humana por meio da arte.

“A Caça” tem duração de 2h30 e classificação indicativa de 14 anos.

“Procura-se um Palhaço para sua Criança”

Um Palhaço, em meio ao mundo moderno, cria situações e cenas cômicas em busca de uma criança para apresentar seu trabalho. O espetáculo brinca com técnicas circenses como malabares, equilíbrios, palhaçaria e bonecos.

O espetáculo tem 2h de duração, classificação indicativa livre e os ingressos podem ser obtidos no Sympla , por R$ 44,00 e R$ 22,00 (meia-entrada).

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.