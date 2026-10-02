Saquarema Beer Fest acontece do dia 9 a 12 de outubro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema Beer Fest acontece do dia 9 a 12 de outubroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/10/2026 18:57

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, realizará mais uma edição do Saquarema Beer Fest . Desta vez, o festival chega em clima especial da Oktober Fest, reunindo moradores e turistas em quatro dias de muita música, gastronomia e chopp artesanal.

O evento acontecerá de 09 a 12 de outubro, na Praça do Coração, no Centro, com entrada gratuita. A programação contará com estandes de cervejarias, espaço gastronômico, música ao vivo e apresentações de DJs, oferecendo diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família.

O Saquarema Beer Fest já faz parte do calendário de eventos do município e tem como objetivo fortalecer o turismo, valorizar a cultura e movimentar a economia local. Durante o festival, moradores e visitantes poderão aproveitar um ambiente festivo inspirado na tradicional Oktober Fest, com diversas opções de gastronomia e bebidas artesanais, além de shows com artistas e bandas de diferentes estilos musicais.

O Saquarema Beer Fest contará com estandes de cervejarias e restaurantes, além de uma programação musical variada preparada pela Prefeitura.

Confira abaixo a programação musical:

Sexta-feira (9)

16h às 18h – DJ + Beer Music Challenge

19h – Banda Mantra

20h30 – Red Blues Band

22h – Os Caravelhos

23h30 – Amarelo Deserto

Sábado (10)

14h às 16h – DJ + Beer Music Challenge

17h30 – Epidemia Rock Band

19h – Walker Medina

20h30 – Ayôa O Rappa Cover

22h – Jeca São Faivi

23h59 – Rodrigo Lorio

Domingo (11)

14h às 16h – DJ + Beer Music Challenge

17h30 – The Luxx Rock Band

19h – Va’a Surf

20h30 – Chapeleiro Maluco

23h – Celebrare

Segunda-feira (12)

14h às 16h – Band Challenge

17h – Jeferson & Daniel

19h – O Coro (Tributo a Charlie Brown Jr.)

21h – Los Maresias