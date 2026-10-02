A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, realizará mais uma edição do Saquarema Beer Fest. Desta vez, o festival chega em clima especial da Oktober Fest, reunindo moradores e turistas em quatro dias de muita música, gastronomia e chopp artesanal.
O evento acontecerá de 09 a 12 de outubro, na Praça do Coração, no Centro, com entrada gratuita. A programação contará com estandes de cervejarias, espaço gastronômico, música ao vivo e apresentações de DJs, oferecendo diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família.
O Saquarema Beer Fest já faz parte do calendário de eventos do município e tem como objetivo fortalecer o turismo, valorizar a cultura e movimentar a economia local. Durante o festival, moradores e visitantes poderão aproveitar um ambiente festivo inspirado na tradicional Oktober Fest, com diversas opções de gastronomia e bebidas artesanais, além de shows com artistas e bandas de diferentes estilos musicais.
O Saquarema Beer Fest contará com estandes de cervejarias e restaurantes, além de uma programação musical variada preparada pela Prefeitura.
Confira abaixo a programação musical:
Sexta-feira (9) 16h às 18h – DJ + Beer Music Challenge 19h – Banda Mantra 20h30 – Red Blues Band 22h – Os Caravelhos 23h30 – Amarelo Deserto
Sábado (10) 14h às 16h – DJ + Beer Music Challenge 17h30 – Epidemia Rock Band 19h – Walker Medina 20h30 – Ayôa O Rappa Cover 22h – Jeca São Faivi 23h59 – Rodrigo Lorio
Domingo (11) 14h às 16h – DJ + Beer Music Challenge 17h30 – The Luxx Rock Band 19h – Va’a Surf 20h30 – Chapeleiro Maluco 23h – Celebrare
Segunda-feira (12) 14h às 16h – Band Challenge 17h – Jeferson & Daniel 19h – O Coro (Tributo a Charlie Brown Jr.) 21h – Los Maresias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.