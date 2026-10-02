Águas do Rio amplia em 8 km o sistema de abastecimento de água em Saquarema - Divulgação/Águas do Rio

Águas do Rio amplia em 8 km o sistema de abastecimento de água em SaquaremaDivulgação/Águas do Rio

Publicado 02/10/2026 18:49

Conhecida pelas belezas naturais e vocação para o turismo, a cidade de Saquarema , na Região dos Lagos do Rio, recebe visitantes durante todo o ano, principalmente em períodos de competições esportivas, como o Circuito Mundial de Surf. Para acompanhar essa dinâmica e ampliar o acesso à água tratada, a Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, implantou aproximadamente oito quilômetros de rede de abastecimento nos bairros de Jaconé e Sampaio Corrêa, no 3º distrito. A intervenção beneficia cerca de 6,7 mil pessoas, sendo 800 com acesso à água encanada pela primeira vez. A obra reforça a distribuição de água e a regularidade do serviço para moradores de outras regiões do município.

Morador de Jaconé há 25 anos, Davi Neves foi um dos primeiros beneficiados pela chegada da nova rede. Antes, ele dependia de um poço para ter água em casa.



“A água do poço era salobra, às vezes barrenta e escura. Agora, a água chega limpa e boa. É uma diferença enorme, com qualidade e segurança para beber, tomar banho e cozinhar”, conta.



Quem também percebeu a mudança foi Daniel Moggi, que se mudou para Saquarema em busca de tranquilidade e qualidade de vida. Sem o abastecimento pela rede, a família tinha que recorrer ao serviço de um caminhão-pipa, o que aumentava os gastos e dificultava a rotina. Com a nova estrutura, ele passou a ter mais liberdade para usar a água e até já pensa em construir uma piscina.

“A gente acabava se privando de muitos benefícios para racionar o uso da água no dia a dia. Mesmo assim, pesava financeiramente. Agora, dá até para ficar um pouco mais de tempo no banho e realizar as atividades domésticas com tranquilidade”, comemora o morador.



As obras foram realizadas em vias importantes, como a Avenida 1, a RJ-118 e a Avenida Beira-Mar, junto à orla, e entregues em agosto deste ano. Para o diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas, a intervenção representa mais uma etapa da expansão do sistema de fornecimento no município.

“Iniciamos, em 2024, a primeira etapa da extensão de rede, com mais de 20 quilômetros de tubulações, beneficiando cerca de 5 mil pessoas. Agora, avançamos com novas obras para ampliar o acesso à água, levando o serviço a quem ainda não contava com abastecimento e reforçando a distribuição para quem já é atendido.”