Saquarema realizará a 11ª edição do Encontro de Corais em outubroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza 11ª edição do Encontro de Corais
Encontro acontecerá no Centro de Eventos, no dia 24 de outubro, das 16 às 22 horas. Programação é gratuita e com classificação livre
Prefeitura de Saquarema realiza 11ª edição do Encontro de Corais
Encontro acontecerá no Centro de Eventos, no dia 24 de outubro, das 16 às 22 horas. Programação é gratuita e com classificação livre
Ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres é eleita deputada federal
Candidata do PL foi eleita com 117.648 votos, o equivalente a 1,33% dos votos válidos no estado. Manoela recebeu 43.142 votos em Saquarema
Região dos Lagos elege cinco deputados para a Alerj a partir de 2027
Dra. Gabriela e Ana Paula Mendes, de Cabo Frio; Vantoil Martins, de Iguaba; Carlos Russo, de Araruama, e Dr. Pedro Ricardo, de Saquarema, estão entre os 70 eleitos
Dra. Gabriela vota em Cabo Frio após longa campanha
Candidata acompanhou o irmão, Dr. Serginho, antes de votar e destacou caminhada eleitoral durante a manhã deste domingo
Saquarema Beer Fest acontece no segundo fim de semana de outubro
Evento acontecerá de 09 a 12 de outubro, na Praça do Coração, no Centro, com entrada gratuita, e contará com muitas opções de lazer
Águas do Rio amplia o sistema de abastecimento de água em Saquarema
Implantação de oito quilômetros de rede beneficia cerca de sete mil pessoas, sendo 800 com acesso à água encanada pela primeira vez
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