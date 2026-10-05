Saquarema realizará a 11ª edição do Encontro de Corais em outubro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realizará a 11ª edição do Encontro de Corais em outubroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/10/2026 16:22

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizará o 11° Encontro de Corais de Saquarema. Nesta edição, o encontro acontecerá no Centro de Eventos, na Avenida Saquarema, nº 3.933, no bairro Porto da Roça, no dia 24 de outubro, das 16 às 22 horas.

Já tradicional na cidade e parte integrante do Calendário Cultural do Município, o Encontro de Corais reúne diversos grupos e corais de todas as regiões do estado. Além da grande importância para a cultura do município, o Encontro de Corais também figura na agenda de programação cultural do Estado do Rio de Janeiro. Nesta edição, serão selecionados 20 corais, que poderão fazer as inscrições pelo aplicativo Colab . O resultado final com os corais participantes será publicado no site da Prefeitura de Saquarema, na aba da Subsecretaria Municipal de Cultura, no dia 15 de outubro de 2026.

No repertório dos corais, diversas músicas serão apresentadas: Pop, Clássico, MPB e Internacional são alguns dos estilos musicais que prometem animar os presentes, relembrando sucessos do cancioneiro popular.

A programação é gratuita, para toda a família e com classificação indicativa livre.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br. A Subsecretaria de Cultura funciona na Rua Coronel Madureira, nº 88, em frente à Prefeitura.