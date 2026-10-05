Manoela Peres (PL) é eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro - Reprodução/Internet

Manoela Peres (PL) é eleita deputada federal pelo Rio de JaneiroReprodução/Internet

Publicado 05/10/2026 16:09 | Atualizado 05/10/2026 16:43

A ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL) foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro no primeiro turno das Eleições 2026, que aconteceu no domingo (4), com 117.648 votos, o equivalente a 1,33% dos votos válidos no estado. No município onde construiu sua trajetória política, Manoela recebeu 43.142 votos, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Agora, a nossa missão é ainda maior. Durante anos, tive a honra de trabalhar e transformar vidas em Saquarema. A partir de agora, essa missão se amplia para os 92 municípios do Rio de Janeiro.", declarou Manoela em publicação.

Assim como os outros deputados federais eleitos neste ano, Manoela tomará posse do cargo em Brasília (DF) em 1º de fevereiro de 2027, para um mandato de quatro anos.

Um dos dez nomes mais lembrados pelos eleitores

Segundo pesquisa Vetor Arrow para as eleições 2026, Manoela Peres apareceu entre os dez nomes mais lembrados espontaneamente pelos eleitores do Estado do Rio de Janeiro para deputada federal. Entre os políticos do PL, ela apareceu em primeira colocada.

No levantamento acumulado das sete rodadas realizadas pelo instituto, Manoela ocupou a sexta colocação e manteve sua posição em relação à medição anterior. O resultado colocou a ex-prefeita entre nomes conhecidos da política fluminense na disputa pelas cadeiras da Câmara dos Deputados.



Da Prefeitura de Saquarema à Câmara dos Deputados



A eleita deputada federal do pelo Rio de Janeiro assumiu o primeiro mandato como Prefeita de Saquarema em janeiro de 2017. Ela foi reeleita em 2020 e permaneceu à frente do Executivo municipal até o fim de 2024, completando oito anos no cargo.



Após encerrar os dois mandatos na Prefeitura, disputou as eleições de 2026 pelo PL, com o número 2200, buscando uma vaga na bancada fluminense na Câmara dos Deputados.