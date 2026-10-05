Prefeitura de Saquarema convoca escritores locais a participar da FLIS 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema convoca escritores locais a participar da FLIS 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/10/2026 18:05

Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, torna público o regulamento para participação de escritores locais na Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS). O evento ocorrerá de 11 a 20 de novembro.

Para se inscrever, o escritor deverá preencher o formulário disponível no link , de segunda (5) a quinta-feira (8).

Pelo chamamento, poderão ser convocados até 100 escritores moradores de Saquarema há mais de 5 anos, para realização de exposição e venda de livros, no espaço denominado “Espaço do Autor”, de acordo com os termos do Edital. Não serão credenciadas obras que desrespeitarem leis ambientais, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, afrodescendentes, povos indígenas, ou outros povos de comunidades tradicionais, população de baixa renda, pessoas com deficiência, diversidades de orientação sexual ou que expressem qualquer outra forma de preconceito, racismo, discriminação, ou de incentivo ao uso de álcool e outras drogas. Também não serão credenciadas obras técnicas, acadêmicas, artigos científicos e religiosas.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas pelo autor. Após a inscrição, um exemplar do livro impresso deverá ser entregue aos cuidados da equipe de Coordenação das Salas de Leitura do Município de Saquarema, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

Os autores credenciados poderão vender a quantidade que desejarem de suas obras no dia da sua exposição, não podendo deixar disponível para comercialização em outro dia. Os autores que realizarem vendas durante a FLIS e receberem voucher como forma de pagamento terão o valor correspondente creditado via depósito bancário ou transferência por Pix, 60 (sessenta) dias após o término do evento.