Prefeitura de Saquarema convoca escritores locais a participar da FLIS 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura convoca escritores de Saquarema a participar da FLIS 2026
Para se inscrever, o escritor deverá preencher o formulário disponível até quinta-feira (8). Evento ocorrerá de 11 a 20 de novembro
Prefeitura convoca escritores de Saquarema a participar da FLIS 2026
Para se inscrever, o escritor deverá preencher o formulário disponível até quinta-feira (8). Evento ocorrerá de 11 a 20 de novembro
RJ-124 recebe pintura de faixas e novas tachas refletivas
Serviço da ViaLagos acontece até a próxima sexta-feira (9), das 7h às 17h, com interdição de faixas, porém, sem impacto no trânsito
Teatro Municipal de Saquarema tem programação dupla no final de semana
Na sexta-feira (9), será apresentado o filme "A Caça". Já no sábado (10) e no domingo (11), a peça "Procura-se um Palhaço para sua Criança"
Eleitores da Região dos Lagos decidem votos para governador do Rio
A votação consolidada nos municípios fluminenses registrou o desempenho dos candidatos ao Palácio Guanabara neste domingo (4)
Prefeitura de Saquarema realiza 11ª edição do Encontro de Corais
Encontro acontecerá no Centro de Eventos, no dia 24 de outubro, das 16 às 22 horas. Programação é gratuita e com classificação livre
Ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres é eleita deputada federal
Candidata do PL foi eleita com 117.648 votos, o equivalente a 1,33% dos votos válidos no estado. Manoela recebeu 43.142 votos em Saquarema
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