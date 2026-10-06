Exposição literária "Mar de Poesia" chega à Casa de Cultura Walmir Ayala em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Exposição literária "Mar de Poesia" chega à Casa de Cultura Walmir Ayala em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/10/2026 19:02

A Casa de Cultura Walmir Ayala, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebe, a partir de quinta-feira (8), a exposição literária “Mar de Poesia” . A mostra, que tem entrada gratuita, reúne literatura e arte em uma proposta que convida o público a mergulhar no universo da poesia, valorizando a criatividade, a sensibilidade e diferentes formas de expressão.

A abertura oficial acontece nesta quinta-feira, às 18h, marcando o início da programação. Durante o período da exposição, moradores e visitantes poderão conhecer o trabalho apresentado e aproveitar um espaço dedicado à literatura e à produção cultural.

Com o mar como inspiração, a exposição aproxima a poesia do cotidiano e reforça a importância de incentivar o contato com a arte e a literatura. A proposta também valoriza os espaços culturais do município como locais de encontro, conhecimento e acesso à cultura.

Realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a programação integra as ações culturais de Saquarema e oferece ao público a oportunidade de prestigiar uma exposição que une palavras, arte e a identidade do município.

A exposição “Mar de Poesia” ficará em cartaz até o dia 21 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30; e a Casa de Cultura Walmir Ayala fica na Rua Coronel Madureira, nº 77, no Centro. A visitação é uma oportunidade para quem aprecia poesia, literatura e manifestações artísticas conhecer a mostra ao longo do mês.