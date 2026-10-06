Exposição literária "Mar de Poesia" chega à Casa de Cultura Walmir Ayala em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Casa de Cultura Walmir Ayala recebe exposição 'Mar de Poesia'
Mostra chega a Saquarema na quinta-feira (8), às 18h, reunindo literatura e arte. Exposição tem entrada gratuita para todos os públicos
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Flávio domina votação na Região dos Lagos com mais de 60% em todas as cidades
Desempenho mais expressivo foi em São Pedro da Aldeia, onde o bolsonarista recebeu 38.306 votos (68,04%). Lula ficou com 14.421 votos, ou 25,62%
Prefeitura convoca escritores de Saquarema a participar da FLIS 2026
Para se inscrever, o escritor deverá preencher o formulário disponível até quinta-feira (8). Evento ocorrerá de 11 a 20 de novembro
RJ-124 recebe pintura de faixas e novas tachas refletivas
Serviço da ViaLagos acontece até a próxima sexta-feira (9), das 7h às 17h, com interdição de faixas, porém, sem impacto no trânsito
Teatro Municipal de Saquarema tem programação dupla no final de semana
Na sexta-feira (9), será apresentado o filme "A Caça". Já no sábado (10) e no domingo (11), a peça "Procura-se um Palhaço para sua Criança"
Eleitores da Região dos Lagos decidem votos para governador do Rio
A votação consolidada nos municípios fluminenses registrou o desempenho dos candidatos ao Palácio Guanabara neste domingo (4)
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