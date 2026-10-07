Prefeitura de Saquarema disponibiliza plataforma digital para serviços ambientais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema disponibiliza plataforma digital para serviços ambientaisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/10/2026 22:30 | Atualizado 07/10/2026 22:31

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, disponibilizou, nesta quarta-feira (7), uma nova plataforma digital que permitirá aos cidadãos, profissionais técnicos e empresas solicitar e acompanhar diversos serviços ambientais de forma totalmente online, sem a necessidade de deslocamento até os órgãos municipais.

O acesso ao sistema é feito pelo botão “ Meio Ambiente Digital ”. A ferramenta reúne, em um único ambiente digital, serviços como licenças ambientais, certidão ambiental, autorizações para poda e corte de árvores, autorização para supressão ambiental, entre outros procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental no município.

Mais um avanço

“A iniciativa representa mais um avanço no processo de modernização da administração pública municipal, ampliando a oferta de serviços digitais, reduzindo a burocracia e proporcionando mais comodidade para a população. Com a nova plataforma, o cidadão pode protocolar requerimentos, anexar documentos, acompanhar a tramitação dos processos em tempo real e receber notificações sobre eventuais exigências ou atualizações, tudo de forma eletrônica”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Entre os principais serviços disponíveis estão a solicitação de Licenças Ambientais destinadas a empreendimentos e atividades sujeitas ao controle ambiental; e as Autorizações para Poda e Corte de Árvores, procedimento obrigatório para intervenções na vegetação urbana quando previstas pela legislação vigente.

Além da praticidade, a plataforma oferece mais transparência ao processo administrativo. Todos os protocolos ficam registrados digitalmente, permitindo que o requerente acompanhe cada etapa da análise técnica e consulte documentos emitidos diretamente pelo sistema. A digitalização também contribui para a redução do uso de papel, fortalecendo as ações de sustentabilidade adotadas pela Prefeitura.

Outro benefício é a agilidade no atendimento. Com formulários inteligentes e envio eletrônico de documentos, os processos passam a seguir um fluxo mais organizado e eficiente, facilitando o trabalho das equipes técnicas e reduzindo o tempo de tramitação das solicitações.

Para utilizar o sistema, basta acessar o portal, realizar o cadastro e selecionar o serviço desejado. A partir daí, o usuário poderá preencher as informações solicitadas, anexar a documentação necessária e acompanhar todo o andamento do pedido pela internet.

A disponibilização dos serviços digitais reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a inovação, a eficiência administrativa e a melhoria contínua do atendimento à população, oferecendo soluções modernas que aproximam o cidadão dos serviços públicos e tornam os processos mais rápidos, seguros e acessíveis.