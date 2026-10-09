Centro Dia do Idoso em Saquarema destaca convivência e autonomia no cuidado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Centro Dia do Idoso em Saquarema destaca convivência e autonomia no cuidadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/10/2026 18:40

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“Nossa maior preocupação é o bem-estar dessa população porque sabemos que a melhor idade traz desafios que não são somente relacionados à saúde. O idoso precisa de incentivo, de atenção e, muitas das vezes, não por negligência, mas pela própria rotina, o familiar não pode acompanhá-lo todo o tempo. Quando inauguramos a primeira unidade do Centro Dia, em 2022, o objetivo era que essa pessoa fosse acolhida em suas necessidades, o que vem dando muitos resultados positivos”, explicou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.A proposta ganha relevância durante o Outubro Prateado, período dedicado à valorização da pessoa idosa, e especialmente no dia 1º de outubro, data instituída no Brasil como Dia Nacional da Pessoa Idosa. A data também é reconhecida internacionalmente e tem entre seus objetivos aumentar a conscientização sobre o envelhecimento, os desafios enfrentados por essa população e suas contribuições para a sociedade.Com 04 unidades funcionando gratuitamente em Bacaxá, Sampaio Corrêa, Boqueirão e Jaconé, o cuidado é organizado a partir de uma programação que combina atividades de estímulo físico, cognitivo, emocional e social. A rotina inclui práticas de atividade física voltadas à mobilidade, equilíbrio e manutenção da autonomia, além de música e dança, que trabalham memória, coordenação motora, expressão e convivência.A programação também conta com atividades conduzidas por psicóloga, com propostas relacionadas ao fortalecimento de vínculos, autoestima e estimulação cognitiva. Oficinas de culinária, horta, jardinagem, artesanato e atividades lúdicas completam a rotina dos espaços que funcionam de segunda a sexta-feira, criando oportunidades para aprendizado, participação e troca de experiências. Nas oficinas, por exemplo, conhecimentos e experiências acumulados ao longo da vida também são incorporados às atividades, valorizando a história individual de cada participante.“Cheguei ao Centro Dia sem nenhuma perspectiva, em um período em que a vida já não tinha muito sentido para mim, pois eu me sentia muito sozinho. Aqui, fiz amigos e, nas conversas vi que alguns colegas estavam passando por coisas piores do que eu. A minha vida mudou muito depois que comecei a frequentar as atividades, agora eu fico triste quando é feriado porque não tenho a companhia dos meus amigos. Sou muito feliz com o cuidado e a atenção que a gente recebe”, comentou Jorge Barbosa, de 79 anos.O serviço conta, ainda, com transporte próprio em van, realizado entre as residências e o Centro Dia. A estrutura facilita o acesso e proporciona mais segurança no deslocamento, especialmente para pessoas que apresentam dificuldades de locomoção.Durante a permanência no espaço, que funciona das 8h às 17h, a pessoa idosa participa da programação e recebe três refeições — café da manhã, almoço e lanche. Ao mesmo tempo, familiares e cuidadores têm um período do dia para cumprir outras responsabilidades, sabendo que o idoso está em um ambiente estruturado para suas necessidades.