Ganhadores do Prêmio de Poesia Roseana Murray em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Ganhadores do Prêmio de Poesia Roseana Murray em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2026 19:26

A plateia que estava no auditório da Casa do Educador, em Porto da Roça, na sexta-feira (9) se emocionou quando o pedreiro e lavrador Valcir Reis da Silva, de 71 anos , começou a ler seus versos no microfone. O estudante da V Fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, foi um dos vencedores do Prêmio de Poesia Roseana Murray, com um poema intitulado “A paixão pela agricultura”.

“A agricultura é poesia / porque transforma a terra em alimento. / É plantar uma semente, / Cuidar e colher vida e sustento.”, diziam os versos finais do pedreiro, lavrador e, agora, oficialmente um poeta premiado.

“Sou nascido e criado em Saquarema, passei uns 30 anos fora, mas voltei. É a primeira vez que escrevi poesia. Como eu tenho muita paixão pela lavoura, a professora Kátia me estimulou a escrever sobre o assunto”, contou Valcir.

A Kátia a quem ele se refere é Kátia Regina Junqueira, professora da rede municipal de educação de Saquarema. “Nossa, desde o dia em que soubemos do resultado do Valcir, foi uma felicidade total na escola. A partir do momento em que o professor entra na sala de aula, o trabalho flui e os alunos começam a dar respostas. Esse trabalho é encantador”, orgulhou-se a professora.

Valcir foi um dos vencedores no Prêmio de Poesia Roseana Murray. Ao todo, 15 estudantes com idade entre 10 e 72 anos tiveram seus poemas reconhecidos entre os alunos da rede municipal. Neste ano, os versos deveriam ser inspirados no livro “Da Minha Janela”, do escritor Otávio Júnior, que esteve presente na cerimônia.

“Foi uma manhã memorável. Fiquei muito feliz de o meu livro ter sido instrumento inspirador. Eu li todas as poesias vencedoras e depois tive o privilégio de ouvir uma a uma. Poesias que carregaram emoções, mensagens relacionadas à fé, à esperança e à transformação da vida”, declarou o escritor, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria literatura infantil, em 2020.

“Através dos poemas, os alunos falam de seus sentimentos e apreciam a literatura. Então, esse prêmio tem a função de despertar os sonhos dos nossos alunos”, complementou Elisangela Costa, coordenadora das salas de leitura da rede municipal de educação de Saquarema e organizadora do prêmio.

Por meio de uma chamada de vídeo, Roseana Murray, a autora que dá nome ao prêmio e já morou em Saquarema, falou que tem orgulho de inspirar alunos da rede. A escritora ainda afirmou que a poesia é construída diariamente, por meio da leitura e da descoberta de versos.

Agora, os poemas vencedores do prêmio vão estampar materiais escolares da rede municipal de educação no próximo ano. É um reconhecimento ao esforço e talento de Valcir, o lavrador poeta e a todos os outros estudantes premiados na manhã desta sexta-feira.

