13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece no dia 22 de outubro, em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece em Saquarema
Encontro será realizado na quinta-feira (22), das 18h às 22h, na Casa do Criador. A entrada é gratuita e para todos os públicos
13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece em Saquarema
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