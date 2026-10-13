13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece no dia 22 de outubro, em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Karen Rodrigues
A tradição, a música e os sabores da cultura rural estarão em destaque na 13ª edição da Moda & Prosa Caipira, que será realizada, com entrada gratuita, na quinta-feira (22), das 18h às 22h, na Casa do Criador, localizada no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, em Sampaio Corrêa, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
A programação contará com feira de agricultura familiar, exposição de artesanato e plantas, gastronomia local e apresentações de música ao vivo. A iniciativa busca valorizar a cultura caipira, incentivar a participação da população nas atividades culturais e dar visibilidade aos produtores e artesãos locais.
Além de proporcionar momentos de lazer e convivência para moradores e visitantes, a Moda & Prosa Caipira contribui para fortalecer a economia local, criando oportunidades para a divulgação e a comercialização de produtos da região.
O encontro é uma oportunidade para reunir a família e os amigos, prestigiar os talentos locais e valorizar as tradições que fazem parte da identidade cultural de Saquarema.