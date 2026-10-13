13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece no dia 22 de outubro, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece no dia 22 de outubro, em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2026 19:13

A tradição, a música e os sabores da cultura rural estarão em destaque na 13ª edição da Moda & Prosa Caipira, que será realizada, com entrada gratuita, na quinta-feira (22), das 18h às 22h, na Casa do Criador, localizada no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, em Sampaio Corrêa, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A programação contará com feira de agricultura familiar, exposição de artesanato e plantas, gastronomia local e apresentações de música ao vivo. A iniciativa busca valorizar a cultura caipira, incentivar a participação da população nas atividades culturais e dar visibilidade aos produtores e artesãos locais.

Além de proporcionar momentos de lazer e convivência para moradores e visitantes, a Moda & Prosa Caipira contribui para fortalecer a economia local, criando oportunidades para a divulgação e a comercialização de produtos da região.

O encontro é uma oportunidade para reunir a família e os amigos, prestigiar os talentos locais e valorizar as tradições que fazem parte da identidade cultural de Saquarema.