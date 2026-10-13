Saquarema utiliza inteligência artificial para otimizar atendimento digital - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema utiliza inteligência artificial para otimizar atendimento digitalDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2026 20:03

Para ampliar a conexão entre a população e os serviços públicos municipais, a Prefeitura de Saquarema está disponibilizando o Saquá, Servidor Público Virtual, uma ferramenta desenvolvida para facilitar o acesso a informações e serviços municipais por meio do computador ou celular.

Integrado aos canais digitais da Prefeitura e ao E-CAC, o assistente virtual utiliza inteligência artificial para responder dúvidas e orientar cidadãos, empreendedores, contadores e servidores públicos sobre diferentes serviços oferecidos pelo município.

A iniciativa faz parte do processo de transformação digital adotado pela Prefeitura, que já conta com outras soluções tecnológicas, como o Meio Ambiente Digital, plataforma que permite solicitar e acompanhar serviços ambientais pela internet. O objetivo é tornar o atendimento municipal mais ágil, acessível e eficiente, reduzindo a necessidade de deslocamentos até as unidades da Prefeitura para demandas que podem ser resolvidas ou iniciadas digitalmente.

Atendimento por texto, voz e imagem

Um dos diferenciais do Saquá é a possibilidade de interação por diferentes formatos. Além de compreender mensagens escritas, a ferramenta permite que o cidadão apresente suas dúvidas por voz ou envie imagens para auxiliar na identificação de documentos e informações.

Na prática, o morador pode, por exemplo, fotografar um carnê antigo de IPTU ou uma certidão e enviar a imagem durante o atendimento. A partir das informações identificadas no documento, o Saquá pode orientar o cidadão sobre como consultar os dados e obter uma nova via, conforme as funcionalidades disponíveis no serviço municipal.

A tecnologia também facilita a busca por informações sem que o usuário precise conhecer previamente os nomes técnicos dos serviços ou os caminhos para acessá-los. Em vez de navegar por diferentes menus ou digitar todas as informações, o cidadão pode explicar o que precisa por áudio, escrever uma pergunta ou apresentar uma imagem para iniciar o atendimento.

Com o Saquá, a população pode buscar orientações sobre serviços como IPTU, emissão de certidões, abertura e acompanhamento de protocolos e consulta a processos administrativos, entre outras facilidades. A ferramenta funciona como uma porta de entrada digital para os serviços públicos, ajudando o usuário a localizar informações e identificar os procedimentos necessários para cada solicitação.

A emissão efetiva de documentos e o acesso a informações protegidas continuam sujeitos às funcionalidades de cada serviço e, quando necessário, à autenticação do usuário.

Mais praticidade para cidadãos e servidores

Para os servidores municipais, o sistema oferece orientações relacionadas a serviços funcionais, como atualização de dados cadastrais e consulta a contracheques, além de direcionar o usuário para os procedimentos que exigem autenticação por meio da plataforma Gov.br.

A utilização da inteligência artificial permite automatizar o atendimento inicial, oferecendo respostas a perguntas frequentes e orientando os usuários sobre os caminhos necessários para acessar os serviços. Dessa forma, o Saquá contribui para simplificar o relacionamento entre a população e a administração municipal, ampliando as possibilidades de atendimento digital.

“O mundo hoje é digital e a rotina do cidadão está cada vez mais apertada. A chegada do Saquá é mais uma iniciativa para que a população tenha as informações de que precisa, tire dúvidas e acesse, de forma ágil e conveniente, os serviços que procura, sem precisar se deslocar. Queremos tornar o nosso atendimento cada vez mais acessível e eficiente”, destaca a Prefeita Lucimar Vidal.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a modernização da administração pública e com o desenvolvimento de soluções que aproximem os serviços municipais da rotina dos moradores.

Como acessar o Saquá?

O Saquá pode ser acessado por diferentes canais digitais, permitindo que cada cidadão escolha a forma mais conveniente de atendimento.



– WhatsApp: entre em contato pelo número (22) 99828-9752.

– Telegram: acesse o assistente pelo endereço “@PMSaqua_bot” (acessando o

– Site oficial da Prefeitura, para consultar notícias, serviços e outras iniciativas digitais do Município.

– E-CAC: acesse a Central de Atendimento ao Cidadão, pelo – ChatWeb: acesse o Portal de Serviços Digitais da Prefeitura de Saquarema pelo link e procure a opção do Saquá – Servidor Público Virtual.– WhatsApp: entre em contato pelo número (22) 99828-9752.– Telegram: acesse o assistente pelo endereço “@PMSaqua_bot” (acessando o link para ser direcionado ao app).– Site oficial da Prefeitura, para consultar notícias, serviços e outras iniciativas digitais do Município.– E-CAC: acesse a Central de Atendimento ao Cidadão, pelo link utilizando o login Gov.br para os serviços que exigem autenticação.

No ambiente digital, o cidadão também pode encontrar informações sobre pontos turísticos, calendário de eventos, alertas, notícias e outras iniciativas municipais. No acesso pelo ChatWeb, é necessário aceitar os termos e as condições de uso antes de iniciar o atendimento.

Com o Saquá, Saquarema avança na modernização dos serviços públicos e fortalece o compromisso de oferecer à população mais praticidade, acesso à informação e comodidade no relacionamento com a administração municipal.