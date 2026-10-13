Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos para animais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos para animais Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2026 19:32

A Prefeitura de Saquarema realizará, no sábado (24), mais uma edição do evento Adote um Amigo, com serviços gratuitos voltados à saúde, ao bem-estar e à proteção dos animais . A ação será realizada pela Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA), em parceria com a Universidade de Vassouras, das 8h às 13h, na Praça do Canhão, no Centro.

Durante o evento, os tutores poderão contar com serviços de microchipagem, emissão de RG Animal, agendamento de castração e cuidados básicos de higiene. A programação também contará com uma campanha de adoção, que busca aproximar cães e gatos de pessoas interessadas em oferecer um lar seguro e responsável, além de atividades em parceria com a Universidade de Vassouras relacionadas à campanha Outubro Rosa Pet, voltada à conscientização e à prevenção do câncer de mama em cães e gatos.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos cuidados veterinários, incentivar a adoção responsável e conscientizar a população sobre a importância da proteção animal. A castração, a identificação e o acompanhamento da saúde dos pets são medidas importantes para promover mais qualidade de vida aos animais e contribuir para o controle populacional.

Documentos e orientações para os tutores

Para utilizar os serviços, os tutores deverão apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Também é importante levar a carteira de vacinação do animal.

Os cães deverão estar com coleira e guia, utilizando focinheira quando necessário. Já os gatos deverão ser transportados em caixas apropriadas, garantindo a segurança dos animais durante o deslocamento e o atendimento.

A Prefeitura de Saquarema segue promovendo ações de conscientização, cuidado e proteção animal, incentivando a guarda responsável e fortalecendo as políticas públicas voltadas ao bem-estar de cães e gatos no município.