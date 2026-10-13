Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos para animais Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos
Ação será realizado no sábado (24), às 8h, na Praça do Canhão. Tutores devem levar documento com foto, CPF e comprovante de residência
Saquarema promove nova edição do Adote um Amigo com serviços gratuitos
Ação será realizado no sábado (24), às 8h, na Praça do Canhão. Tutores devem levar documento com foto, CPF e comprovante de residência
Lavrador de 71 anos ganha Prêmio de Poesia Roseana Murray
Estudante da EJA escreveu sobre sua paixão pela agricultura. Outros 14 alunos do município também tiveram seus versos premiados em cerimônia
13ª edição da Moda & Prosa Caipira acontece em Saquarema
Encontro será realizado na quinta-feira (22), das 18h às 22h, na Casa do Criador. A entrada é gratuita e para todos os públicos
Teatro de Saquarema recebe palestra e peça infantil no fim de semana
Na sexta (16) e no sábado (17), acontecerá a palestra sobre Deus e ciência. Já no domingo (18), será a vez de "Uma Noite no Reino Encantado"
Águas do Rio amplia o sistema de abastecimento de água em Saquarema
Implantação de oito quilômetros de rede beneficia cerca de sete mil pessoas, sendo 800 com acesso à água encanada pela primeira vez
Dia das Crianças: Terminal de Bacaxá tem interdição parcial para festa
Medida da Preitura de Saquarema acontecerá neste sábado (10) para a comemoração que será realizada na próxima segunda-feira (12) na cidade
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