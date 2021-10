Munícipes a partir dos 18 anos podem buscar um crescimento na gastronomia através do curso aplicado no CRAS Fazenda Caxias - Divulgação

Publicado 28/10/2021 19:47 | Atualizado 28/10/2021 19:50

SEROPÉDICA- A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Seropédica está promovendo um curso de Massas Frescas e Molhos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Fazenda Caxias. O curso visa incentivar o empreendedorismo por meio da inclusão produtiva e a geração de emprego e renda. A capacitação é gratuita e totalmente prática, possibilitando aos participantes aprenderem todo o processo de produção desde a matéria-prima.



A iniciativa é voltada aos usuários do CRAS Fazenda Caxias que tem 18 anos ou mais, buscam aperfeiçoar conhecimento e empreender para melhorar o orçamento da casa. Entre os temas abordados estão: armazenamento, divulgação e captação de clientes.



Conforme a secretária da pasta, Vandrea Furquim, o objetivo do curso é ampliar horizontes e oferecer aos participantes alternativas para criar e prosperar em suas atividades.



- Muitas famílias se viram em situação de aperto em função da pandemia. E este momento de retomada é também um período de novas oportunidades para quem quer empreender. Queremos, com esse curso, auxiliar as pessoas a alcançarem essa meta-, explica a secretária.





O projeto está em sua fase piloto, com intuito de expansão. A pasta está estudando a possibilidade de levar este e outros cursos de inclusão produtiva para os demais Cras do município, atendendo assim a população interessada. O projeto em está em sua fase inicial e no Cras Fazenda Caxias, toda segunda, quarta e sexta-feira, das 15h às 17h.



- Tenho um carinho enorme por esse curso, pois sou formada em gastronomia e gosto muito de preparar as massas e molhos para os almoços de família, por isso fiz questão de participar da aula inaugural, onde ensinamos a produção de fettuccine, talharim e pappardelle aos molhos pesto e sugo- conta Vandrea Furquim, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.