Processo seletivo para a Universidade Rural está com inscrição aberta.Divulgação/ Foto: Prefeitura de Seropédica

Publicado 10/02/2023 07:27 | Atualizado 10/02/2023 07:33

Seropédica- A Prefeitura de Seropédica, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), oferece 40 vagas para o curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC). As inscrições estarão abertas até 21 de fevereiro e a previsão é que o ingresso dos alunos seja no primeiro período letivo de 2023.

O processo é destinado, exclusivamente, a ex-alunos (as) da rede pública de Educação. A inscrição pode ser feita por pessoas que cursaram o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que tenham obtido certificados de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou no exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCEJA), ou por meio de exames de certificação de competência de Jovens e Adultos realizados por sistemas estaduais de Ensino.