A segunda edição e acontece dia 13 de novembro, na UFRuralRJ, com largada no portão do Instituto de Veterinária e terá um percurso de 7 km. Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 07/11/2022 21:25

Seropédica- A Corrida e Caminha Contra a Violência a Mulher, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Seropédica, está em sua segunda edição e acontece dia 13 de novembro, na UFRuralRJ, com largada no portão do Instituto de Veterinária e terá um percurso de 7 km.



Mais do que um evento esportivo e um estímulo à atividade física, a Corrida e Caminha Contra a Violência a Mulher leva mulheres e homens a refletir, discutir e experimentar temas como empoderamento, igualdade e justiça e conscientizar a sociedade e o poder público sobre o grave problema social que é a violência contra a mulher.



A vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Seropédica acredita na força do esporte para transformar o mundo. "Por que não trazer o empoderamento por meio do esporte para o maior número possível de mulheres? Incentivá-las a praticar atividades físicas e adotar um estilo saudável contribui muito para a prevenção e erradicação da violência. Elas adquirem saúde, força, autoestima, respeito ao próprio corpo e amor à vida", diz Vandrea Furquim, vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Seropédica.