A peça tem ator Eros Prado, conhecido nacionalmente pela participação no grupo "Pagode da Ofensa". - Foto: Vanderson Vargas / Divulgação

Publicado 09/01/2022 17:15

SEROPÉDICA- O humorista Eros Prado, conhecido nacionalmente pela participação no grupo "Pagode da Ofensa", se apresentou nesta sexta-feira (7) em Seropédica, com seu novo espetáculo “O Pagode da Ofensa como você nunca viu”.

A apresentação do comediante consiste em paródias, esquetes, rimas, trotes e muita interação com o público. É possível assistir toda a experiência do ‘Pânico’, ‘A praça é nossa’ e ‘Pagode da ofensa’ nos palcos. O show contou com a participação especial do Cristiano Lopes, humorista do grupo Impromédia, que esteve contando um pouco da sua vida, com sua experiência no caldeirão do Hulk e no programa do Danilo Gentili do SBT.

Para o humorista o momento foi único mesmo com as forte chuvas que atingiram o município.

“Foi maravilhoso! Devido aquela chuva muita gente que comprou não foi, mais quem foi, não se arrependeu o show teve a abertura do ator e humorista Cristiano Lopes que aqueceu a galera para o show muito dinâmico e criativo com pagode da ofensa e trotes ao vivo. Foi um show inesquecível, hoje em Seropédica”, contou Eros Prado.