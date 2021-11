Personalidades do legislativo e executivo parabenizam e falam da importância do equipamento para o município. - Divulgação

Publicado 22/11/2021 15:40 | Atualizado 22/11/2021 15:44

SEROPÉDICA- O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, nesta segunda-feira (22), em Seropédica, na Baixada Fluminense, a 34ª base da Operação Segurança Presente. O reforço no policiamento da cidade será realizado diariamente, das 8h às 20h, a pé, de motos e em carros nas regiões comerciais e de maior fluxo de pessoas no município. A base da Operação ficará no Km 49, na Avenida Ministro Fernando Costa, altura do nº 1.258, próximo ao Seropédica Atlético Clube.



O secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, representando o governador Cláudio Castro no evento de lançamento, que aconteceu 34ª base da Operação Segurança Presente, parabenizou e o agradeceu pela medida e se solidarizou com a saúde do governador Claudio Castro diagnosticado com faringite aguda.



Dando continuidade ao discurso, Bacellar disse que assumir a gestão da operação em Seropédica permitirá mais uma vez ao governo ampliar o programa, no interior do estado.



- O nosso governador sabe e nos determina todo dia, que não existe um estado forte sem um interior forte. Essa é a regra que nós iniciamos nosso trabalho no palácio. Nós tentamos distribuir um pouco mais de atenção aos que mais necessitam, buscamos de maneira prática ajudar a nossa população-, e prometeu: isso é a penas o início, em coletiva Rodrigo Bacellar.

Para o prefeito de Seropédica, Lucas Dutra, o reforço no policiamento da região vai contribuir para diminuir os índices de violência no município.



- Seropédica passou a ser vista de outra forma no governo do estado, em Brasília. Desde o incio do mandato o Governo do Estado está de portas abertas para Seropédica, o governador sabe que ele não tem um prefeito, ele tem um amigo, um soldado que vai para a rua e vai lutar até o final. Quem cuida do meu povo me conquista. Eu venho lutando todo dia por uma cidade melhor a segurança foi uma pauta de campanha nossa e acho que esse programa vai contribuir muito –, ressalta o Prefeito de Seropédica.