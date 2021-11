Impromédia abre festival de Cultura em Seropédica. - Divulgação

Publicado 12/11/2021 16:20 | Atualizado 12/11/2021 16:25

SEROPÉDICA- A Prefeitura de Seropédica por meio da Subsecretaria de Cultura proporcionará aos munícipes diversos eventos ao longo do mês de novembro em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. A equipe trabalhou para a realização de três eventos que começarão neste sábado (13) e vão até sábado que vem (20).

A Peça de comédia e improviso intitulada Impromédia, abre a comemoração. O espetáculo está pela primeira vez em Seropédica, cheio de humor traz uma opção diferenciada de lazer e entretenimento composta por 3 (três) atores André Lamare, Cristiano Lopes e Edu Borges sob direção de Iran Thieme que trabalham técnicas de teatro de improviso (onde as cenas são criadas baseadas em temas que a plateia sugere). O grupo se apresentou em programas de TV como o Caldeirão do Hulk e The Noite com Danilo Gentile, além de apresentações no Teatro João Caetano e Espaco Quality, amanhã se apresentará às 20h, no Club Social, Km 47 em Seropédica, há bilheteria.

No domingo (14), quatro bandas de Rock independentes se apresentam no festival Serock a partir das 13h, na rua Walter da Silva Pontes, Fazenda Caxias. A Banda que abre o festival é “A Resistência” composta por, Eduardo Meireles, Sidnei Martins, Luiz Capella, José Felipe e Jeter Ramalho. Para quem gosta das referências clássicas do blues poderá assistir “The Blue Experience”, composta por Vitor Blue e Jamil. “A Noiva” com Marcelo, Emerson, César e Gustavo exaltam clássicos do rock em suas apresentações. Fechando a noite a banda GMD com Nei Márcio, Mathias, Guilherme e Césa. Durante os intervalos, as apresentações e entretenimento ficarão por conta do DJ Leozinho.

Na semana seguinte a prefeitura traz o evento sobre a Consciência Negra que apresentará danças africanas, palestras sobre inclusão racial e social, comidas típicas de descendência africana além de artesanatos nesse contexto cultural.

Segundo a Subsecretária Mônica Figueiredo este ano apesar de estarem vivendo um momento pandêmico sua equipe conseguiu alcançar grandes feitos e projetos culturais.

- O foco do nosso trabalho é divulgar, valorizar e fomentar a cultura e a arte autônoma, divulgar a história de sua cidade que tem muito a contribuir com a Cultura e o Turismo do Estado-, explica a subsecretária.

Para o próximo ano a pasta aposta em uma nova rotina pós COVID e já tem um calendário de eventos e comemorações abrangentes à população e aos realizadores da Cultura, além de estarem em construção na arte musical de uma Banda Sinfônica que será a primeira da baixada Fluminense.

- Este ano foi um ano de muito trabalho e muito planejamento que serão executados no ano de 2022. E isso não seria possível sem o apoio do Prefeito da cidade Professor Lucas Dutra, que além de autoridade do município foi professor por anos na cidade e tem um olhar carinhoso e atento à cultura-, finaliza Monica.